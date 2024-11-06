大风继续吹 洛阳局地伴有扬沙或浮尘

据“洛阳气象”官微消息，洛阳市气象台2025年3月28日17时32分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7～8级，请注意防范。

据“洛阳气象”官微消息，洛阳市气象台2025年3月28日17时32分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7～8级，请注意防范。 据“洛阳气象”官微消息，洛阳市气象台2025年3月28日17时32分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7～8级，请注意防范。 据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主。受强冷空气影响，29日、30日凌晨最低气温西部山区将降至-2℃左右，其他县区3℃左右；31日开始气温明显回升。 具体预报 今天夜里：多云到晴天，局部地区伴有扬沙或浮尘，西北风4级左右，阵风6级左右。 29日(周六)：晴天间多云，气温3℃～14℃。 30日(周日)：晴天间多云，气温3℃～17℃。 31日(周一)：晴天，偏南风3到4级，阵风6级左右，气温4℃～23℃。 4月1日(周二)：晴天，偏北风3到4级，阵风6级左右，气温7℃～24℃。 4月2日(周三)：晴天间多云，气温8℃～20℃。 4月3日(周四)：晴天到多云，气温9℃～24℃。 4月4日(周五)：多云到晴天，气温11℃～22℃。⑥