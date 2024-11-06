洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

大风继续吹 洛阳局地伴有扬沙或浮尘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 18:29
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　据“洛阳气象”官微消息，洛阳市气象台2025年3月28日17时32分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7～8级，请注意防范。

　　据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主。受强冷空气影响，29日、30日凌晨最低气温西部山区将降至-2℃左右，其他县区3℃左右；31日开始气温明显回升。

　　具体预报

　　今天夜里：多云到晴天，局部地区伴有扬沙或浮尘，西北风4级左右，阵风6级左右。

　　29日(周六)：晴天间多云，气温3℃～14℃。

　　30日(周日)：晴天间多云，气温3℃～17℃。

　　31日(周一)：晴天，偏南风3到4级，阵风6级左右，气温4℃～23℃。

　　4月1日(周二)：晴天，偏北风3到4级，阵风6级左右，气温7℃～24℃。

　　4月2日(周三)：晴天间多云，气温8℃～20℃。

　　4月3日(周四)：晴天到多云，气温9℃～24℃。

　　4月4日(周五)：多云到晴天，气温11℃～22℃。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院...
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
        “原本要去郑州才能做的心脏手术，如今在洛阳就能完成，专家还是阜外华中的！”近日，在洛阳市第一人民医院(...
  • ·洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 孟津区会盟镇铁炉村：梨花经济 景...
  • 中科信息产业园（三期）项目加快建设
  • 2025年中国钛锆材料及高端装备发...
  • 洛阳今日多云转阴天 小雨、扬沙和...
  • 持续提升精细化管理水平 全力打造...
  • 赏花攻略！涉及王城公园、中国国...
  • 洛阳市政协举行2025年第一期政情...
  • 瀍河区白马寺镇金村：养殖孔雀 促...
  • 每月可领1890元！洛阳市失业保险...
  • 国家农机装备创新中心：云上春耕...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605