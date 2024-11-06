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节目单出炉！洛阳王城公园有了赏花新玩法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 19:13
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　　洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。作为历届牡丹文化节的赏花主会场，眼下，洛阳王城公园内牡丹争奇斗艳，早开品种牡丹即将进入盛花期。

　　今年牡丹文化节期间，王城公园将以“周礼千年·万芳归洛”为主题，为市民游客送上一系列周文化特色突出的沉浸式赏花互动活动。

　　●开园迎宾

　　活动时间：9:00-9:10，14:00-14:10

　　活动地点：明堂广场

　　活动介绍：以东周礼制为基础，击青铜礼器、列四方诸侯，在“周王”宣读诏书及诸侯应和献花的情境中，再现东周献花仪典场景。

　　●“六艺”体验

　　活动介绍：参考《周礼》中记载的古六艺，礼、乐、射、御、书、数，打造礼行东周、水月徵音、礼射彀兴、手谈经纬、墨爻幻化、洛数九章等一系列融入历史元素的互动体验项目。

　　活动地点：园区内主要道路

　　1.礼行东周(礼)

　　活动时间：9:10-9:20、14:10-14:20

　　核心玩法：学周礼、答题赢礼品！

　　2.礼射彀兴(射)

　　活动时间：9:15-9:30、10:15-10:30 14:15-14:30、15:15-15:30

　　核心玩法：投壶PK，可与“周王”合影。

　　3.水月徵音(乐)

　　活动时间：9:20-9:30、10:20-10:30，14:20-14:30、15:20-15:30

　　核心玩法：听“水月徽音”，拍古风大片。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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