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洛阳玄武门大街将升级为双向六车道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 19:14
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效果图

　　3月31日，走进洛阳市玄武门大街(纱厂北路至平等街段)提升改造工程现场，施工人员正忙碌作业，抢抓项目进度。

　　作为洛阳市洛北城区的一条东西向城市主干道，玄武门大街的提升改造承载着完善城市路网、提升通行效率的重要使命。

　　洛阳市委市政府将该项目纳入洛北城区路网优化重点工程，强调以系统思维统筹规划道路功能与区域发展，要求实现交通升级与民生保障双赢目标。

　　洛阳为何如此重视玄武门大街的提升改造？改造期间将采取哪些交通组织优化措施？改造后将发生怎样的变化？本期《时政·第一线》为您深度解读。

　　——看意义：优化区域路网结构的“关键一招”

　　在洛阳市远期路网结构中，玄武门大街依次串联着涧西、西工、老城、瀍河4个城市区，玄武门大街的提升改造对于优化区域路网结构、缓解交通压力和提升沿线的出行效率具有重大意义。

　　从路网功能看，玄武门大街串联了芳华路、王城大道快速路、承福门大街、新伊大街、启明西路等多条南北向主干道，是“快接高、快接快”立体交通网络的重要支撑，能有效分流九都路、中州路等东西向干道的交通压力。尤其在洛北城区人口密集、文旅资源集中的背景下，玄武门大街的畅通与否，关乎着涧西、西工、老城、瀍河四区之间的通行效率。

　　从城市发展看，玄武门大街的贯通与洛阳市古都历史中轴线的战略部署紧密关联，将有效理顺隋唐洛阳城宫城区与现有路网体系的矛盾，减少对隋唐洛阳城遗址风貌的割裂影响。

　　因此，根据洛阳市委市政府“强化系统思维、统筹区域发展”的总体要求，玄武门大街的提升改造不仅是一条道路改造这么简单，更是洛北城区路网结构优化、城市功能提升的“关键一招”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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