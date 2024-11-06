当繁盛的千年牡丹绽开第一缕芬芳，一幅横跨万里的国色长卷正在神州大地徐徐舒展。4月1日，由洛阳日报社等14个省(区、市)的14家城市主流媒体共同发起的“十四省名城联动 千万里国色芳华”——大型融媒体联动报道正式启动，以牡丹为墨、山河为纸，开启新时代的宏大文化叙事。

当繁盛的千年牡丹绽开第一缕芬芳，一幅横跨万里的国色长卷正在神州大地徐徐舒展。4月1日，由洛阳日报社等14个省(区、市)的14家城市主流媒体共同发起的“十四省名城联动 千万里国色芳华”——大型融媒体联动报道正式启动，以牡丹为墨、山河为纸，开启新时代的宏大文化叙事。

此次活动自4月1日至5月30日，由河南省洛阳市、山东省菏泽市、湖北省襄阳市、四川省彭州市、安徽省亳州市、甘肃省临夏回族自治州、河北省邢台市、山西省太原市、陕西省咸阳市、宁夏回族自治区吴忠市、重庆市、江苏省徐州市、内蒙古自治区鄂尔多斯市、黑龙江省牡丹江市共同参与。这14座城市，在黄河流域生态保护和高质量发展、长江经济带、西部大开发等国家战略坐标中，在构建新发展格局、建设全国统一大市场的时代浪潮下，正以牡丹为媒谱写着协同发展的新篇章。

国运昌则牡丹兴。从“唯有牡丹真国色”的盛唐气象，到“云想衣裳花想容”的盛世咏叹，牡丹始终是中华民族繁荣昌盛的象征，被称为“花中之王”，自古有“国花”的美誉。此次参与大型融媒体联动报道的城市，从中国西南的四川、重庆到东北的黑龙江；从东部沿海的江苏、山东，到深处西部的甘肃、宁夏，跨越大半个中国，既是对千年牡丹文化的深情致意，更是对新时代“各美其美、美美与共”的生动诠释。

活动将以“国色芳华”为主题，以牡丹为纽带，展现14座城市的牡丹特色、牡丹产业、风土人情、发展画卷，借助文字、图片、短视频、直播等全媒体报道形式，实现网上网下同频共振，全方位展现牡丹文化的独特魅力和城市发展的蓬勃生机，多角度呈现大美中国的春日经济和锦绣山河。您不但能领略它们如何以牡丹为媒介推动文旅商等多个领域融合发展，感知广大农民在全面推进乡村振兴过程中因为牡丹增收致富的喜悦，更能在一系列丰富多彩的活动中，品味生机勃勃、活力澎湃的“春天里的中国”。(洛报融媒·洛阳网记者 万晓阳)