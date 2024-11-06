洛阳最高气温回升 将升至31℃

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，本周洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，本周洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，本周洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。
具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云，偏西风3级左右，阵风5级～6级。
4月1日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，气温7℃～24℃。
4月2日(周三)：晴天转多云，夜里多云转阴天，气温8℃～20℃。
4月3日(周四)：多云间晴天，气温9℃～24℃。
4月4日(周五)：阴天转多云，夜里多云转晴天，西北风3级～4级，气温10℃～23℃。
4月5日(周六)：晴天间多云，气温9℃～26℃。
4月6日(周日)：晴天到多云，气温11℃～30℃。
4月7日(周一)：多云转晴天，偏西风3级～4级，气温14℃～31℃。⑥
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