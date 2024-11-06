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29日启幕！龙门古街“牡丹市集 花YOUNG绽放”活动来啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 18:32
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　　洛报融媒记者28日获悉，3月29日(明天)，龙门古街将重磅推出“牡丹市集 花young绽放”活动，持续至5月5日，贯穿第42届中国洛阳牡丹文化节全程。其间，五大主题活动及精彩互动演艺，将为游客奉上一场国色天香的春日盛宴。

　　据介绍，位于龙门石窟景区西北服务区的龙门古街，30余家展示摊位和近百家古街摊主共同组成了牡丹市集，涵盖非遗手作、牡丹衍生品、牡丹美食等类别。游客可亲手绘制牡丹团扇、制作牡丹香包、品味牡丹酥饼，感受洛阳的牡丹文化。或者与小店的主理人面对面对话，探讨艺术理念、手作工艺，在市集中进行牡丹文化交流。

　　有别于往年，今年的“牡丹市集花 YOUNG绽放”活动，从单纯的“观看”到“以身入戏”，为游客打造了全街区沉浸式互动演艺。开“吉”仪式上，游客可以与开“吉”人赴一场牡丹之约。在《寻幸福II》原创互动情景演艺现场，演员将带领游客解锁幸福密码，感悟幸福真谛。

　　在龙门古街，游客还可与《牡丹奇遇记》NPC互动，在牡丹花的故事里找到自己新的角色。尤其是在“戏精奇见店”，演员以古街为天然剧场，打造E人戏精乐园，吸引游客参与其中，体验“人生如戏”。在街区花舞台，还将举办露天音乐演出，以“音乐故事会”唱响心的旋律。

　　不仅于此。古街街区内还有国风乐队演出、春幡巡游等，花开盛世的芬芳在此尽显魅力。

　　今年的牡丹市集，万物皆可为牡丹。古街街区内精心设置了一批牡丹元素相关的打卡点，比如“走花路跳格子”“牡丹花墙”“牡丹花树”“牡丹花伞”等，解锁牡丹打卡新体验。

　　如果您走累了，不妨到古街里的花栈街小憩。沿街布设悠闲躺椅、百盆绽放牡丹，游客可倚坐花间，沐春风、闻馥郁，享受古街独有的慢生活美学空间。

　　“从舌尖到指尖，从匠心到雅趣，牡丹市集既是传统文化的活态展演，亦是年轻力爆表的游乐园。”活动组织方向海内外宾朋发出邀约，欢迎来到神都洛阳，沉浸式体验千年古韵与当代创意的“花young”绽放！(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李艺 姜艺莎 )
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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