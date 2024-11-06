持续到六月底！凭火车票半价游洛阳，宠客重磅升级

为积极响应国家关于文旅融合的发展战略，洛阳车站与洛阳文旅集团携手合作，共同推出了“铁路+文旅”半价门票优惠活动。

为积极响应国家关于文旅融合的发展战略，洛阳车站与洛阳文旅集团携手合作，共同推出了“铁路+文旅”半价门票优惠活动。

2025年4月1日至2025年6月30日，凡乘坐火车或高铁抵达洛阳龙门站、洛阳火车站、关林站的游客，凭火车/高铁客票，即可享受洛阳文旅集团旗下六大景区门票半价优惠，解锁盛唐风华与山水奇观的双重体验！

活动规则:

1.预约时务必正确输入个人姓名、手机号、身份证号，并且谨慎选择入园日期。一旦信息错误，可是会导致无法入园的，所以一定要仔细核对哦！

2.火车/高铁客票有效期与活动时间一致，为2025年4月1日-2025年6月30日，预约入园日期则需在2025年4月1日-2025年6月30日。

3.预约成功后，在预订时间带上门票订单二维码、身份证原件、已使用且到站为洛阳火车站、洛阳龙门站、关林站的火车/高铁客票原件或电子订单(截图无效)，到景区检票口验证入园。

4.本次活动须实名参与，火车/高铁客票严禁转赠、转卖，一经发现，就会取消活动参与资格。大家一定要遵守规则哦！

参与方式:

通过“一码游洛阳”微信公众号菜单栏【旅游甄选】—【火车半价游】，预约购买活动景区半价票。

购买成功后，记得带上已使用的火车/高铁客票或电子订单(电子订单截图无效)以及本人身份证，按预约日期前往相应景区参观游览，景区工作人员会在现场进行核验。

景区名单:

5A级景区：龙潭大峡谷

4A级景区：隋唐洛阳城国家遗址公园(包含天堂明堂、九洲池、应天门)、牡丹阁

3A级景区：荆紫仙山

(注：本次活动仅限首道大门票，景区内二次消费项目、夜游等不参与优惠)

龙潭大峡谷赏春徒步

春日的龙潭大峡谷葱茏苍郁，红岩绝壁奇秀壮观，飞瀑成群清泉叮咚，移步换景，清泉碧溪，关峡相望，峡秀谷幽，经过十二亿年的地质沉积和260万年的水流切割旋蚀所形成的山崩地裂奇观堪称世界一绝。

图源：龙潭大峡谷景区

沿着山路前进，五龙潭、情侣瀑、黑龙潭……七大幽潭瀑布形态各异，白练腾空，气势恢宏。

电话：0379-69721188

隋唐洛阳城漫游历史

·应天门

穿过车水马龙的都市盛景，猛抬头，巍峨的应天门映入眼中，一座古老城门，浩然立于天地，从隋朝到北宋，浓缩着风云变幻，留下了530余年的历史刻度。

图源：洛阳文旅公益图库

登上阙楼，眺望南北轴线，近赏“两重观”“三出阙”的宏伟惊艳，闭眼感受，历史的“烟云”在这里有了答案。

最新活动：

·神都蹦迪

时间：4月10日至4月30日(每周六至周日晚上19:00)

地点：应天门北广场

·应天门3D投影秀

时间：4月1日至5月5日(每周五、六、日晚上20:30)

地点：应天门北广场

·应天门花瓣雨

时间：4月1日至5月5日

地点：应天门序厅

·演艺“武皇登基”

时间：4月10日至5月5日

地点：应天门

·明堂天堂

明堂大气恢弘，天堂弧线优美，二堂皆左右对称，壮美有序，狠狠拿捏“格局大气，秩序井然”的中式审美。

图源：洛阳文旅公益图库

雄浑壮丽的殿堂，精细的雕刻艺术，浓郁的东方美学韵味，吸引无数游客身着汉服奔赴至此。

最新活动：

·明堂宫中千盆牡丹

时间：4月1日至5月5日

地点：明堂景点(室内千盆万朵牡丹，室外牡丹与建筑交相辉映)

·演艺“武皇临朝”

时间：4月10日至5月5日

地点：明堂天堂

·九洲池

始建于隋，盛于唐，历经几个朝代的九洲池，洲岛错落，殿阁玲珑，古木苍翠，是当时帝后妃子游目骋怀、寄托闲情的“C位”打卡地。

图源：邂逅隋唐

春天的九洲池美成了“现实桃源”，花木繁茂，新柳如烟，潋滟的春水映着绯色，春风拂过，撩动着一池生机盎然。

图源：邂逅隋唐

最新活动：

·九洲池夜赏牡丹

时间：4月1日至5月5日

地点：九洲池百年牡丹园(根据往年花情，预计中期花品在4月7日至10日左右开放，九洲池百年牡丹将在4月中旬左右相继开放。)

·夜游九洲(牡丹文化节版)

时间：4月10日至4月30日

地点：九洲池

电话：0379-61109905/65063201

牡丹阁沉浸花开

作为国内唯一的牡丹专题博物馆，这里展示的都是以牡丹元素为主题的文物藏品，漫步其中，牡丹发展脉络、牡丹文物展……关于牡丹的文化记忆轻松拿捏。

图源：洛阳文旅公益图库

赏完文化，一定要去负一层感受“黑科技”，四季花海、牡丹粒子…，丰富的沉浸式打卡场景，结合光影科技，奇幻指数直接拉满。

电话：0379-65998998

荆紫仙山赏山河壮阔

荆紫仙山赏桃花，是洛阳春天值得奔赴的浪漫，万亩桃花簇拥成海，磅礴黄河气势雄浑。登顶俯视，九道山岭犹如巨龙盘旋而下，层层叠叠的桃花，密布在山峦之上妩媚娇艳，沉静壮美的黄河，宛若蓝色宝石，横亘在峰峦之间，动人心弦。

图源：洛阳文旅公益图库

偷得浮生的半日悠闲，穿一袭汉服静坐桃源深处，看着随风飘落的花瓣，恍如仙境，美得令人震撼

电话：0379-63789090

趁微风不燥，阳光正好

坐上车随心游逛赏玩

古老又年轻的洛阳

期待你来解锁更多“隐藏彩蛋”