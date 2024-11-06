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洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.29 07:59
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　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议集中学习了中央八项规定及其实施细则精神和市委相关文件精神，研究了市人大常委会及机关深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班方案、关于设立人大代表监督文物部门支持地方经济发展流动工作站的实施方案、“天下黄河洛阳美”主题活动、洛阳特色餐饮高质量发展专项监督等工作。

　　李保国强调，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育是巩固拓展主题教育和巩固深化党纪学习教育成果、纵深推进全面从严治党的重要举措。要提高思想认识，不折不扣贯彻落实中央、省委和市委决策部署，以学习教育为契机，深入推进人大系统作风建设。要抓好学习研讨，坚持领导干部带头学，组织党员普遍学，加强教育培训系统学，突出抓好年轻干部、关键岗位干部学习教育，引导人大党员干部自觉遵规守纪，不断夯实作风建设。要注重统筹兼顾，把开展学习教育同贯彻落实中央、省委、市委决策部署结合起来，同推动市委中心工作结合起来，同完成年度重点工作结合起来，努力把学习教育成果转化为推动人大工作高质量发展的具体行动和实际成效。要高质效开展专项工作，坚持目标导向与结果导向相统一，组建重点工作、重要监督项目专班，打破机关各部门壁垒，统筹好专门委员会、工作委员会、人大代表及专家智库，优化整合人员力量，综合运用人大代表流动工作站听民声、执法检查查症结、满意度测评验成效等监督方式，着力推动制度机制完善和民生治理优化，切实以监督刚性促进治理效能提升，为现代化洛阳建设贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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