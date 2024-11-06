洛阳市文物保护利用工作会议召开

27日下午，全市文物保护利用工作会议召开，总结去年全市文物工作，部署今年重点任务。 27日下午，全市文物保护利用工作会议召开，总结去年全市文物工作，部署今年重点任务。 会议强调，全面提升我市文物保护利用水平，要深入学习践行习近平文化思想，切实增强文物保护的责任感和使命感，全面提升文化遗产保护传承和活化利用水平，着力让文化遗产活起来。要压实文物安全责任，筑牢文物安全底线，推动文化遗产系统性保护和统一监管，形成各地区各行业各负其责、齐抓共管的合力。要严格落实考古前置审批，加快推进问题自查整改，高质高效做好“四普”工作，全面提高我市文物资源管理水平。要加强持续考古发掘和研究阐释，深化文化文物单位管理运营机制改革，持续提升文物传播力影响力，全力推动我市文物保护利用工作高质量发展。 会上，中国社会科学院考古研究所洛阳唐城考古队队长石自社围绕隋唐洛阳城遗址考古与保护作主题讲座，新安县、偃师区、二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆就文物保护利用工作作交流发言。 副市长任丽君出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)