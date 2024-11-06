400余家企业、90000+个岗位！这所驻洛高校春招再迎热潮

28日，洛阳理工学院举行第二届大学生就业节暨“豫荐未来 青春启航”2025届毕业生春季校园双选会。来自全国各地的412家企业现场参会，提供90000多个就业岗位，共有万余名应往届毕业生现场求职。 28日，洛阳理工学院举行第二届大学生就业节暨“豫荐未来 青春启航”2025届毕业生春季校园双选会。来自全国各地的412家企业现场参会，提供90000多个就业岗位，共有万余名应往届毕业生现场求职。 据悉，此次双选会参会企业涉及建材、智能装备制造、新能源、新材料、电子信息、生物化工、数字经济、教育、零售服务业和文旅文创等行业，其中包含多家行业领军企业。 洛阳理工学院相关负责人介绍，该校2025届毕业生总数为7639人，覆盖56个本专科专业九大学科门类。校方此前结合毕业生专业学科，提前与相关企业沟通对接，邀请企业参会，还将通过“一对一”指导、“点对点”推荐等方式，进一步提高学生就业指导服务精细度和岗位供需匹配精准度，帮助青年学子更好就业、优质就业。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王敏）