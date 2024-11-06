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4月1日起，洛阳开通“神都游”系列公交线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 20:04
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　　28日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为满足市民、游客在牡丹文化节期间多样化出游需求，自4月1日至5月5日，洛阳开通9条“神都游”系列公交线路。

　　●神都游1号线(洛邑古城—应天门)

　　停靠站点：洛邑古城、丽景门(丽景门地铁站A口)、应天门(应天门地铁站A口)

　　服务时间：16:00-22:00

　　●神都游2号线(洛阳站—洛阳古墓博物馆)

　　停靠站点：洛阳站(洛阳火车站地铁站C口)、邙岭地铁站D口[仅去程停靠]、洛阳古墓博物馆

　　服务时间：洛阳站：9:00-15:00，洛阳古墓博物馆：10:00-16:00

　　●神都游3号线(高铁龙门站—龙门石窟)

　　停靠站点：高铁龙门站、龙门石窟

　　服务时间：9:00-17:00

　　●神都游5号线(杨湾地铁站—白马寺释源广场)

　　停靠站点：杨湾地铁站(去程A口、回程C口)、白马寺释源广场[站位：中州东路释源广场]

　　服务时间：9:00-17:00

　　●神都游6号线(红山地铁站—红山欢乐谷)

　　停靠站点：红山地铁站、红山欢乐谷

　　服务时间：9:30-18:00

　　●神都游7号线(龙门石窟—白马寺)

　　停靠站点：龙门石窟、白马寺

　　服务时间：龙门石窟：10:00-15:30，白马寺：11:30-16:30

　　●神都游8号线(白马寺—洛邑古城)

　　停靠站点：白马寺、洛邑古城

　　服务时间：11:30-18:00

　　●神都游9号线(白马寺—史家湾地铁站—白马寺)

　　停靠站点：白马寺、史家湾地铁站D口

　　服务时间：10:00-18:00

　　●神都游10号线(洛阳博物馆—龙门石窟)

　　停靠站点：洛阳博物馆、龙门石窟

　　服务时间：11:00-17:00

　　（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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