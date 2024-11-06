4月1日起，洛阳试运行3条地铁公交接驳线【视频】

28日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为强化公交与地铁间的高效接驳，方便二乔路地铁站、杨湾地铁站、牡丹广场地铁站周边区域群众换乘，从4月1日起至5月5日，试运行二乔路地铁站接驳线、杨湾地铁站接驳线、牡丹广场地铁站等3条公交接驳线。

28日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为强化公交与地铁间的高效接驳，方便二乔路地铁站、杨湾地铁站、牡丹广场地铁站周边区域群众换乘，从4月1日起至5月5日，试运行二乔路地铁站接驳线、杨湾地铁站接驳线、牡丹广场地铁站等3条公交接驳线。 28日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为强化公交与地铁间的高效接驳，方便二乔路地铁站、杨湾地铁站、牡丹广场地铁站周边区域群众换乘，从4月1日起至5月5日，试运行二乔路地铁站接驳线、杨湾地铁站接驳线、牡丹广场地铁站等3条公交接驳线。 ●二乔路地铁站接驳线 从二乔路地铁站B1口发车，走邙岭大道、周山大道、瀍涧大道、二乔路、魏紫路、凤丹路到达终点站二乔路地铁站B1口。采用单向循环模式运行。 停靠站点：二乔路地铁站B1口、周山大道邙岭大道口南(路西)、周山大道魏紫路口南(路西)、周山大道瀍涧大道口北(路西)、瀍涧大道周山大道口东(路南)、大路口西(路南)、二乔路瀍涧大道口北(路东)、二乔路魏紫路口南(路东)、魏紫路二乔路口(路南)、二乔路地铁站B1口。 服务时间：二乔路地铁站B1口(工作日)：6:30-9:00、17:30-19:30 ●杨湾地铁站接驳线 从史家湾地铁站A口发车，走中州东路到达终点站中州东路释源广场。回程与去程线路一致。 停靠站点：史家湾地铁站A口、杨湾地铁站(去程A口、回程D口)、中州东路枣园、中州东路释源广场。 服务时间：史家湾地铁站A口：7:00-8:45、17:15-19:00，中州东路释源广场：7:15-9:00、17:30-19:15 ●牡丹广场地铁站接驳线 从南苑路南昌路口发车，走南苑路、南昌路、乐山路、浅井南路、九都西路、新疆路、江西路、西苑路到达终点站牡丹广场。回程与去程线路一致。 停靠站点：南苑路南昌路口、乐山路浅井南路口、浅井南路、浅井南路九都西路口、新疆路太原路口、四院后东社区、牡丹广场地铁站C1口(去程)、牡丹广场(路北与95路并站)。 服务时间：南苑路南昌路口：7:00-10:00、16:00-19:00 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）