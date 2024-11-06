洛阳市人大常委会关于开展全民健康管理治未病2025年度专项监督的决定。

洛阳市人大常委会关于开展

全民健康管理治未病2025年度专项监督的决定

（2025年3月26日市十六届人大常委会第十九次会议通过）

为推动《洛阳市人民代表大会常务委员会关于推进全民健康管理治未病的决定》贯彻执行，持续提升人民群众健康水平，现就2025年度专项监督作如下决定：

一、监督健康教育落实情况。推动健康知识进社区、进学校、进企业、进机关、进村镇、进家庭，其中村(居)民委员会每季度至少开展1次健康知识普及活动，基层医疗卫生机构全年至少开展1次老年人健康管理相关培训。

二、监督村(居)民体检落实情况。基层医疗卫生机构为辖区内65周岁以上常住居民免费提供1次健康体检。

三、监督重点疾病筛查落实情况。全年对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查不少于4.5万人，对新生儿免费开展先天性甲状腺功能低下、先天性苯丙酮尿症和听力筛查(率)不低于95%。基层医疗卫生机构落实辖区35岁以上常住居民高血压首次就诊免费筛查，对已确诊的高血压、Ⅱ型糖尿病患者纳入慢病管理。

四、监督儿童免疫保障落实情况。疫苗信息实现全流程可追溯，开展入学(托)预防接种证查验工作，以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

五、监督健康饮食推广落实情况。执行农村义务教育学生营养改善计划相关学校，落实一周带量食谱公示制度，供餐食品原则上应提供营养价值较高的畜禽肉蛋奶食品、新鲜蔬菜水果和谷薯类食品等。

六、监督心理健康服务落实情况。建立12356心理热线，为群众提供24小时心理健康咨询服务。全年组织市级专家进机关、进企业、进学校、进社区开展心理健康知识讲座和科普活动不少于30场次，全市中小学校专兼职心理教师100%配备，心理辅导室设置率不低于80%。

七、监督全民健身促健康行动落实情况。全年为全市城乡居民免费开展体质测试和科学健身指导不少于3万人次(每个县区不低于2000人次)，组织赴基层的健身指导不低于50场次，举办市级以上全民健身赛事活动不低于60场次。

八、监督体重管理年活动落实情况。开展“豫”你同行百日健走活动，组织14个县区6000名群众参与健康控体重、减重大赛系列活动，进行体重、血压测量，提供健康生活方式、合理膳食、适度运动指导。