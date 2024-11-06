洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人大常委会关于开展全民健康管理治未病2025年度专项监督的决定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.29 08:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

洛阳市人大常委会关于开展
全民健康管理治未病2025年度专项监督的决定
（2025年3月26日市十六届人大常委会第十九次会议通过）

　　为推动《洛阳市人民代表大会常务委员会关于推进全民健康管理治未病的决定》贯彻执行，持续提升人民群众健康水平，现就2025年度专项监督作如下决定：

　　一、监督健康教育落实情况。推动健康知识进社区、进学校、进企业、进机关、进村镇、进家庭，其中村(居)民委员会每季度至少开展1次健康知识普及活动，基层医疗卫生机构全年至少开展1次老年人健康管理相关培训。

　　二、监督村(居)民体检落实情况。基层医疗卫生机构为辖区内65周岁以上常住居民免费提供1次健康体检。

　　三、监督重点疾病筛查落实情况。全年对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查不少于4.5万人，对新生儿免费开展先天性甲状腺功能低下、先天性苯丙酮尿症和听力筛查(率)不低于95%。基层医疗卫生机构落实辖区35岁以上常住居民高血压首次就诊免费筛查，对已确诊的高血压、Ⅱ型糖尿病患者纳入慢病管理。

　　四、监督儿童免疫保障落实情况。疫苗信息实现全流程可追溯，开展入学(托)预防接种证查验工作，以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

　　五、监督健康饮食推广落实情况。执行农村义务教育学生营养改善计划相关学校，落实一周带量食谱公示制度，供餐食品原则上应提供营养价值较高的畜禽肉蛋奶食品、新鲜蔬菜水果和谷薯类食品等。

　　六、监督心理健康服务落实情况。建立12356心理热线，为群众提供24小时心理健康咨询服务。全年组织市级专家进机关、进企业、进学校、进社区开展心理健康知识讲座和科普活动不少于30场次，全市中小学校专兼职心理教师100%配备，心理辅导室设置率不低于80%。

　　七、监督全民健身促健康行动落实情况。全年为全市城乡居民免费开展体质测试和科学健身指导不少于3万人次(每个县区不低于2000人次)，组织赴基层的健身指导不低于50场次，举办市级以上全民健身赛事活动不低于60场次。

　　八、监督体重管理年活动落实情况。开展“豫”你同行百日健走活动，组织14个县区6000名群众参与健康控体重、减重大赛系列活动，进行体重、血压测量，提供健康生活方式、合理膳食、适度运动指导。
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院...
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
        “原本要去郑州才能做的心脏手术，如今在洛阳就能完成，专家还是阜外华中的！”近日，在洛阳市第一人民医院(...
  • ·洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 4月1日起，洛阳试运行3条地铁公交...
  • 洛阳气温起伏对牡丹有影响吗？专...
  • 春花绽放！洛阳城市公园景美如画...
  • 洛阳市区主要公园牡丹陆续开放【...
  • 市委举行深入贯彻中央八项规定精...
  • 洛阳博物馆、纪念馆总数已达112家
  • 龙门石窟景区将于4月1日起开放看...
  • 迈上新台阶！“洛阳造”格力空调...
  • 洛阳今天多云转晴天 最高气温15℃
  • 400余家企业、90000+个岗位！这所...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605