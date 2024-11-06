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洛阳地铁公交“一码通”上线首日 市民代表等体验无缝换乘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 22:35
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　　“嘀”，随着一声清脆的声响，洛阳地铁市民之家站一处通道闸机打开，市民程先生完成了首次使用“洛阳市公共交通一码通”扫码进站，“很方便，体验感极好。”

　　当天是“洛阳市公共交通一码通”上线首日，为提升服务质效，收集多方意见，洛阳交投集团邀请洛阳市政协委员、自媒体达人、市民代表等进行“一码通”换乘体验。

　　体验：一码通行，方寸屏幕便捷万家出行

　　28日上午10点，在洛阳地铁市民之家站，由各界人士组成的一个20多人的换乘体验团集合完毕。大家纷纷拿出手机，在交投集团工作人员的指导下，在应用软件上下载新版“洛易行”App。工作人员表示，如果此前已经下载并使用“洛易行”的用户，需要在应用市场上搜索“洛易行”下载更新新版本。

　　随后，大家打开“乘车码”，依次在闸机前扫码通过。“一秒过闸，系统响应速度比我想象得快。”“大家过得都很顺利，说明稳定性还是很好的。”“先别高兴太早，‘洛易行’本来就是地铁票务系统，在公交车上好不好用才是真的考验。”……人群中不时传来各种讨论。

　　大家乘坐地铁抵达兴洛湖地铁站后，持各自“一码通”扫码出站。在A出入口登上一辆公交车，“滴，扫码成功。”刷卡机不断传出的播报声，让体验团成员频频露出笑容。

　　“以前地铁、公交是两家公司，大家出行要带两张卡，即便用软件也需要来回切换，比较烦琐。现在在交投集团的努力下，大家用一码通方便快捷，全程很省心。”“全景洛阳”自媒体达人说，“没想到，这方寸屏幕能便捷万家出行。”

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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