龙门石窟景区将于4月1日起开放看经寺【视频】

洛报融媒记者28日从龙门石窟研究院获悉，为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，龙门石窟景区将于4月1日起开放位于东山的著名洞窟——看经寺。届时，广大游客可以走进洞窟内部，近距离观赏我国现存最精美的唐代罗汉浮雕群像，感受精美绝伦的石刻艺术。

洛报融媒记者28日从龙门石窟研究院获悉，为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，龙门石窟景区将于4月1日起开放位于东山的著名洞窟——看经寺。届时，广大游客可以走进洞窟内部，近距离观赏我国现存最精美的唐代罗汉浮雕群像，感受精美绝伦的石刻艺术。

位于龙门东山的看经寺是龙门石窟中的一处经典洞窟，该洞窟开凿于武则天至玄宗时期，洞窟内正壁没有主尊，地面中央建坛，坛上设有一尊坐于八角形宝座上的佛像，佛像和宝座一体雕刻而成，造型华美。洞窟顶部雕有莲花藻井，周围环绕着6身体态丰润、形象优美的飞天。洞窟东、南、北三壁上刻有二十九尊罗汉浮雕像，身高在1.8米左右，神态刻划细致入微、栩栩如生，是我国石雕罗汉群像中的杰作。

为提升游客游览体验，龙门石窟景区还将在奉先寺南侧增设一座女士专用卫生间；对石窟文保铁栏杆进行补漆翻新；香山寺将在整点时段鸣响“香山钟声”。同时，景区还将在奉先寺、礼佛台等七处景观点设置志愿服务岗，开展知识讲解、线路指引、答疑解惑、文明劝导等志愿服务。此外，龙门石窟研究院附属小学的学生志愿者也将和成人志愿者一起在服务点位为游客义务讲解。

延伸阅读

走进看经寺，应该怎么看？龙门石窟“金牌讲解员”马丁介绍，一是“逆时针看”，即采用逆时针的顺序看三壁上的罗汉浮雕像，实现与罗汉“面对面”的效果，更好地感受造像各不相同的神情状态；二是“抬头看”，观察窟顶的莲花藻井以及其环绕在其周围的6身体态丰润、形象优美的飞天。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)