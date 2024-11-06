洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

以旧换新优惠多多 清明假期逛车展吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.29 08:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

      作为第42届中国洛阳牡丹文化节商贸促消费活动之一，即将在洛阳市体育中心广场举行的2025豫西·洛阳第二十四届名车展正在如火如荼地准备着，活动时间为4月4日至4月7日。

　　本届车展以“提振消费、以旧换新”为主题，将打造豫西地区规模最大的综合性消费盛会。打算买车的朋友，不妨趁着清明假期去逛一逛，不仅可以享受以旧换新补贴，还有诸多优惠活动等着您。

　　今年年初，国家延续将国四排放标准的燃油类乘用车纳入汽车报废更新补贴申请范围，加之2025年河南省汽车置换更新补贴的推出，我市汽车消费呈现出热潮涌动的景象。有购车需求的消费者，可先了解“两新”政策，在车展享受更多实惠。

　　汽车置换更新补贴政策

　　按照2025年河南省汽车置换更新补贴政策，自2025年1月1日起，对个人消费者在省内转让(不含变更登记和报废)本人名下乘用车，并在省内购买、登记上牌乘用车新车的，给予一次性补贴。其中——

　　购车价格6万元(含，购车发票价，下同)至10万元(不含，下同)的新能源乘用车补贴1万元、燃油乘用车补贴7000元

　　购车价格10万元至20万元的新能源乘用车补贴1.4万元、燃油乘用车补贴1万元；购车价格20万元及以上的新能源乘用车补贴1.5万元、燃油乘用车补贴1.3万元

　　需要注意的是，转让的旧乘用车应当于2025年1月8日前登记在申请人名下。每名消费者在一个自然年度内最多可享受一次汽车置换更新补贴，同一辆新乘用车不能同时申请汽车报废更新补贴。

　　汽车报废更新补贴政策

　　按照国家相关部门要求，今年国四排放标准的燃油类乘用车纳入汽车报废更新补贴申请范围。符合申请报废补贴标准购买新能源类乘用车的个人消费者补贴2万元、购买燃油类乘用车的个人消费者补贴1.5万元。

　　今年符合汽车报废更新补贴标准的老旧汽车包括：

　　个人消费者名下在2012年6月30日前(含)注册登记的汽油类乘用车

　　2014年6月30日前(含)注册登记的柴油类及其他燃料类型的乘用车

　　2018年12月31日前(含)注册登记的新能源汽车

　　特别提醒的是，参加申请补贴的报废汽车所有人和新购置汽车所有人应为同一个人消费者，其所报废的符合条件的旧车，应当于2025年1月8日(含)前登记在申请人名下。自2025年1月1日起，在一个自然年度内，每位个人消费者只能申请一次汽车报废更新补贴。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院...
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
        “原本要去郑州才能做的心脏手术，如今在洛阳就能完成，专家还是阜外华中的！”近日，在洛阳市第一人民医院(...
  • ·洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 4月1日起，洛阳试运行3条地铁公交...
  • 洛阳气温起伏对牡丹有影响吗？专...
  • 春花绽放！洛阳城市公园景美如画...
  • 洛阳市区主要公园牡丹陆续开放【...
  • 市委举行深入贯彻中央八项规定精...
  • 洛阳博物馆、纪念馆总数已达112家
  • 龙门石窟景区将于4月1日起开放看...
  • 迈上新台阶！“洛阳造”格力空调...
  • 洛阳今天多云转晴天 最高气温15℃
  • 400余家企业、90000+个岗位！这所...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605