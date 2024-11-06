以旧换新优惠多多 清明假期逛车展吧

作为第42届中国洛阳牡丹文化节商贸促消费活动之一，即将在洛阳市体育中心广场举行的2025豫西·洛阳第二十四届名车展正在如火如荼地准备着，活动时间为4月4日至4月7日。

作为第42届中国洛阳牡丹文化节商贸促消费活动之一，即将在洛阳市体育中心广场举行的2025豫西·洛阳第二十四届名车展正在如火如荼地准备着，活动时间为4月4日至4月7日。

本届车展以“提振消费、以旧换新”为主题，将打造豫西地区规模最大的综合性消费盛会。打算买车的朋友，不妨趁着清明假期去逛一逛，不仅可以享受以旧换新补贴，还有诸多优惠活动等着您。

今年年初，国家延续将国四排放标准的燃油类乘用车纳入汽车报废更新补贴申请范围，加之2025年河南省汽车置换更新补贴的推出，我市汽车消费呈现出热潮涌动的景象。有购车需求的消费者，可先了解“两新”政策，在车展享受更多实惠。

汽车置换更新补贴政策

按照2025年河南省汽车置换更新补贴政策，自2025年1月1日起，对个人消费者在省内转让(不含变更登记和报废)本人名下乘用车，并在省内购买、登记上牌乘用车新车的，给予一次性补贴。其中——

购车价格6万元(含，购车发票价，下同)至10万元(不含，下同)的新能源乘用车补贴1万元、燃油乘用车补贴7000元

购车价格10万元至20万元的新能源乘用车补贴1.4万元、燃油乘用车补贴1万元；购车价格20万元及以上的新能源乘用车补贴1.5万元、燃油乘用车补贴1.3万元

需要注意的是，转让的旧乘用车应当于2025年1月8日前登记在申请人名下。每名消费者在一个自然年度内最多可享受一次汽车置换更新补贴，同一辆新乘用车不能同时申请汽车报废更新补贴。

汽车报废更新补贴政策

按照国家相关部门要求，今年国四排放标准的燃油类乘用车纳入汽车报废更新补贴申请范围。符合申请报废补贴标准购买新能源类乘用车的个人消费者补贴2万元、购买燃油类乘用车的个人消费者补贴1.5万元。

今年符合汽车报废更新补贴标准的老旧汽车包括：

个人消费者名下在2012年6月30日前(含)注册登记的汽油类乘用车

2014年6月30日前(含)注册登记的柴油类及其他燃料类型的乘用车

2018年12月31日前(含)注册登记的新能源汽车

特别提醒的是，参加申请补贴的报废汽车所有人和新购置汽车所有人应为同一个人消费者，其所报废的符合条件的旧车，应当于2025年1月8日(含)前登记在申请人名下。自2025年1月1日起，在一个自然年度内，每位个人消费者只能申请一次汽车报废更新补贴。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）