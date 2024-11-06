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洛阳博物馆、纪念馆总数已达112家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 18:33
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　　27日在洛召开的洛阳市文物保护利用工作会议透露，洛阳博物馆、纪念馆总数已达112家，汉魏故城遗址博物馆今年上半年将正式对公众开放。

　　"东方博物馆之都"品牌影响力持续提升。去年，洛阳市新增2家国家一级博物馆、5家国家二级博物馆和2家国家三级博物馆，我市国家一级博物馆达3家，三级以上博物馆17家，居全省首位。全市博物馆、纪念馆总数已达112家。今年上半年，汉魏故城遗址博物馆将正式对公众开放。

　　文物保护传承亮点纷呈。第四次全国文物普查取得阶段性成果，新发现文物721处，263处市级文保单位完成保护范围划定。二二里头遗址、隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、偃师商城遗址入选首批重要大遗址清单，龙门石窟数字化保护项目获联合国教科文组织可持续发展目标优秀案例奖。

　　文物活化利用成果斐然。去年，我市新开发文创产品600余款，全市文创产品年营业额约4500万元，同比增长125%，"朱颜镜"等产品入选国家级推荐名录。3个沉浸式VR展览、10余项数字化产品全新亮相。研学旅行年接待量超60万人次，2门课程获评省级精品。

　　考古研究阐释持续深化。聚焦“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目，持续推进二里头、古城村遗址、七里河东周手工业作坊遗址等重要遗址考古发掘。白草坡东汉陵园遗址入围2024年中国考古新发现，偃师古城村二里头文化遗址、东周王城七里河官营手工业作坊遗址、白草坡东汉陵园遗址入选2024年度河南省十大考古新发现。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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