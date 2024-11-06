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联东U谷·孟津科创智造谷项目：轻装上阵 向风而行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.29 08:10
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园区效果图

　　机器轰鸣，产线忙碌。

　　日前，走进孟津区麻屯镇联东U谷·孟津科创智造谷，进驻不久的洛阳奇巨科技有限公司年加工100万套航空航天零部件项目现场，数控机床的“钢铁森林”里，一件件精密零件正被精准切割。投产即满产的火热场景，透着抢抓航空航天产业风口的干劲和激情。

　　“免去了自购工业用地的资金压力和时间成本，我们去年12月‘拎包进驻’，扩产几乎是在一夜之间。”说起企业发展快进的脚步，车间主任罗兴波干劲十足。这个3000多平方米的新厂区项目，面积足足是市区老厂区的两倍有余，推动企业在去年实现约1500万元产值的基础上，今年直奔2000万元以上的目标而去！

洛阳奇巨科技有限公司生产车间

　　眼下，对标科技产业社区理念建设的联东U谷·孟津科创智造谷项目，正上演着一个个创新型企业“轻装上阵向风而行”的好故事。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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