取消周一闭馆！洛阳博物馆发布牡丹文化节期间开放公告

今日，“洛阳博物馆”官微发布《洛阳博物馆牡丹文化节期间开放公告及预约参观温馨提示》称，4月1日-5月5日取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。

今日，“洛阳博物馆”官微发布《洛阳博物馆牡丹文化节期间开放公告及预约参观温馨提示》称，4月1日-5月5日取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。具体内容如下：

洛阳博物馆牡丹文化节期间开放公告及预约参观温馨提示

亲爱的观众朋友们：“花YOUNG洛阳城”，春风迎客来。为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，更好地满足广大游客的参观需求，洛阳博物馆将在牡丹文化节期间延时开放，具体公告如下：

开放时间

牡丹文化节期间(2025年4月1日-5月5日)取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。牡丹文化节期间限时开放专属定制夜游活动，具体详情见洛阳博物馆微信公众号。

预约及参观温馨提示

洛阳博物馆实行全员分时段实名预约参观机制，观众请提前通过洛阳博物馆官方微信公众号进行预约。

扫描下方预约码·立即预约

散客预约

预约通道提前3天开放(含当天)，放票时间为每日上午7点，参观高峰期票源紧张，请合理安排好预约时间。

特殊群体免预约服务：60岁以上的老年人无需预约，持身份证原件排队入馆；未成年人(14岁及以下)无需预约，与已预约的成年人入馆参观；残疾人、现(退)役军人、军(烈)属、消防救援人员持有效证件原件通过绿色通道入馆参观。

预约攻略：打开“智慧洛博”预约小程序，点击“免费预约”，提前添加游客实名身份信息(若没有身份证原件，请提前录入面部信息，参观当日可快速刷脸进馆)。

限流措施：每日散客预约名额按照限定，约满即止，无现场预约通道，若参观时段预约已满，建议错峰安排参观时间。

团队预约

预约通道提前2-6天开放，放票时间为每日零点，团队预约适用于旅行社、研学机构、企事业单位、学校、部队等参观团体。参观高峰期票源紧张，团体参观需准备相关审核材料，请提前进入“智慧洛博”预约小程序了解详情，合理安排好预约时间。

预约攻略：打开“智慧洛博”预约小程序，点击“团队预约”，提前准备好营业执照、团队负责人实名信息、参观申请函、参观承诺书、游客信息表等资料，按照流程上传各项资料并提交申请，提交成功后请耐心等待审核，审核时间为1-2个工作日，审核通过后团队所有成员需按照预约时段凭身份证原件核验入馆。若审核未通过，申请信息作废，需重新提交申请，等待审核。审核结果可在“团队预约详情”查看。

限流措施：每日团队预约名额按照限定，约满即止，无现场预约通道，若参观时段预约已满，建议错峰安排参观时间。

注意事项

1.已预约的游客请按照预约时段，持身份证原件有序进馆，尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观，谢绝未预约者入馆。

2.为营造安全舒适的参观环境，入馆请有序排队并配合身份证核验。请文明参观，遵守安检要求。

3.若预约后行程有变，请及时取消以释放名额，失约游客将被列入失信名单并被限制预约，感谢您的理解与配合！

参观咨询电话：0379-69901019，0379-69901020

千年古都迎盛世，国色天香汇洛博。洛阳博物馆诚邀四海宾朋共赏牡丹芳华，探寻河洛文明！

洛阳博物馆

2025年3月28日

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