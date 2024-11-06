@洛阳人！个人所得税经营所得汇算清缴将于本月底截止

随着3月即将结束，多项税务扣除事宜进入关键节点，不同类型的纳税人需格外留意。洛阳税务部门提醒，2024年度个人所得税经营所得汇算清缴将于3月31日截止，还未办理的纳税人要抓紧时间。

随着3月即将结束，多项税务扣除事宜进入关键节点，不同类型的纳税人需格外留意。洛阳税务部门提醒，2024年度个人所得税经营所得汇算清缴将于3月31日截止，还未办理的纳税人要抓紧时间。

据了解，经营所得涵盖个体工商户从事生产、经营活动所得；个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙人来源于境内注册的个人独资企业、合伙企业生产、经营的所得；个人依法从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得；个人对企业、事业单位承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得；个人从事其他生产、经营活动取得的所得。若在中国境内取得经营所得，且实行查账征收，纳税人就需要办理个人所得税经营所得汇算清缴。按照《中华人民共和国个人所得税法》规定，纳税人取得经营所得，需按年计算个人所得税，并在取得所得的次年3月31日前办理汇算清缴。

税款计算分两步，先计算应纳税所得额，再根据适用税率计算应纳税额。经营所得以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，作为应纳税所得额，适用5%至35%的超额累进税率。其中，应纳税所得额不超过3万元的，按5%税率计算；超过3万元至9万元的部分，按10%税率计算；超过9万元至30万元的部分，按20%税率计算；超过30万元至50万元的部分，按30%的税率计算；超过50万元的部分，按35%税率计算。

符合经营所得汇算清缴条件的纳税人，若只取得一处经营所得，需向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴，填报《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》。合伙企业有两个或两个以上个人合伙人的，应分别填报《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》。若取得两处及以上经营所得，纳税人则要选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报，还需报送《个人所得税经营所得纳税申报表(C表)》。纳税人可通过自然人电子税务局(Web端)、自然人电子税务局(扣缴端)或携带相关纸质资料前往经营管理所在地主管税务机关办税服务大厅这三种渠道办理经营所得汇算清缴。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）