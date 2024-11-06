洛阳气温玩起“过山车”，牡丹能否稳住阵脚？牡丹专家有话说

随着牡丹花期临近，这两天洛阳的气温玩起了“过山车”，牡丹能否稳住阵脚？洛报融媒记者走访洛阳市区部分牡丹园，并邀请牡丹专家权威解答。

随着牡丹花期临近，这两天洛阳的气温玩起了“过山车”，牡丹能否稳住阵脚？洛报融媒记者走访洛阳市区部分牡丹园，并邀请牡丹专家权威解答。

3月28日上午，在洛阳市王城公园牡丹观赏区，数十名工人正忙着拆除牡丹“空调房”，技术员们置身牡丹丛观测记录牡丹长势、花情。现场技术员介绍，这些提前10天绽放的早花品种，曾在温室里享受精准控温，如今回归自然依然生机勃勃。此外，通过搭建遮阴网、实施滴灌控温等“花式宠花”技术，已成功将盛花期延长至4月中旬。

在洛阳市国家牡丹园的牡丹基因库里，1400余个牡丹品种正经历着春日的生长仪式。高级工程师赵国栋揭秘：“有效积温才是真正的花期指挥棒，当前昼夜温差越大，牡丹后期开花越艳丽。”

赵国栋指着风铃期的花苞解释，露天牡丹正处在蓄力期，短暂的低温恰似天然“冷冻保鲜”，既能增强抗逆性，又能沉淀花色。换而言之，这些“花中贵族”自带抗寒智慧，连日来的气温波动不仅未打乱花期节奏，反而成为催花“保鲜剂”。

洛报融媒记者采访了解到，牡丹开花时间与3月气温关系最为密切。开花主要受有效积温(一段时间内有效温度的总和)、日平均气温、气温日较差、光照、降水等气象因素影响。牡丹的最佳生长温度范围是15℃到25℃，最适生长温度在17℃到20℃左右。

“倒春寒才是牡丹的真对手！”洛阳市农林科学院副院长刘改秀的提醒引人注目。她表示，3月气温只要避开0℃以下的极端低温，昼夜10℃左右的温差反能促进花青素合成。

刘改秀进一步解释，牡丹的物候期主要包括萌动期、展叶期、风铃期、圆桃期、平桃期、露色期、始花期、盛花期、末花期等阶段。眼下，我市市区露天牡丹多处于风铃期或圆桃期，花蕾已经形成，除个别牡丹品种外，低气温情况对牡丹生长影响不会太大。

洛报融媒记者还从洛阳市园林绿化中心了解到，对于即将到来的赏花季，园林部门已启动“智慧护花”模式：气象部门通过积温模型精准预测花期，文旅系统推出“追花时刻表”，各牡丹园更是使出浑身解数——从智能补光到人工干预，确保“唯有牡丹真国色”的盛景如期绽放。

据悉，今年洛阳早期牡丹品种将在3月底4月初开放，4月中旬进入最佳观赏期，晚期品种可以持续到“五一”前后。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）