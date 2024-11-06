洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳气温玩起“过山车”，牡丹能否稳住阵脚？牡丹专家有话说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 18:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　随着牡丹花期临近，这两天洛阳的气温玩起了“过山车”，牡丹能否稳住阵脚？洛报融媒记者走访洛阳市区部分牡丹园，并邀请牡丹专家权威解答。

　　3月28日上午，在洛阳市王城公园牡丹观赏区，数十名工人正忙着拆除牡丹“空调房”，技术员们置身牡丹丛观测记录牡丹长势、花情。现场技术员介绍，这些提前10天绽放的早花品种，曾在温室里享受精准控温，如今回归自然依然生机勃勃。此外，通过搭建遮阴网、实施滴灌控温等“花式宠花”技术，已成功将盛花期延长至4月中旬。

　　在洛阳市国家牡丹园的牡丹基因库里，1400余个牡丹品种正经历着春日的生长仪式。高级工程师赵国栋揭秘：“有效积温才是真正的花期指挥棒，当前昼夜温差越大，牡丹后期开花越艳丽。”

　　赵国栋指着风铃期的花苞解释，露天牡丹正处在蓄力期，短暂的低温恰似天然“冷冻保鲜”，既能增强抗逆性，又能沉淀花色。换而言之，这些“花中贵族”自带抗寒智慧，连日来的气温波动不仅未打乱花期节奏，反而成为催花“保鲜剂”。

　　洛报融媒记者采访了解到，牡丹开花时间与3月气温关系最为密切。开花主要受有效积温(一段时间内有效温度的总和)、日平均气温、气温日较差、光照、降水等气象因素影响。牡丹的最佳生长温度范围是15℃到25℃，最适生长温度在17℃到20℃左右。

　　“倒春寒才是牡丹的真对手！”洛阳市农林科学院副院长刘改秀的提醒引人注目。她表示，3月气温只要避开0℃以下的极端低温，昼夜10℃左右的温差反能促进花青素合成。

　　刘改秀进一步解释，牡丹的物候期主要包括萌动期、展叶期、风铃期、圆桃期、平桃期、露色期、始花期、盛花期、末花期等阶段。眼下，我市市区露天牡丹多处于风铃期或圆桃期，花蕾已经形成，除个别牡丹品种外，低气温情况对牡丹生长影响不会太大。

　　洛报融媒记者还从洛阳市园林绿化中心了解到，对于即将到来的赏花季，园林部门已启动“智慧护花”模式：气象部门通过积温模型精准预测花期，文旅系统推出“追花时刻表”，各牡丹园更是使出浑身解数——从智能补光到人工干预，确保“唯有牡丹真国色”的盛景如期绽放。

　　据悉，今年洛阳早期牡丹品种将在3月底4月初开放，4月中旬进入最佳观赏期，晚期品种可以持续到“五一”前后。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院...
    家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
        “原本要去郑州才能做的心脏手术，如今在洛阳就能完成，专家还是阜外华中的！”近日，在洛阳市第一人民医院(...
  • ·洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 孟津区会盟镇铁炉村：梨花经济 景...
  • 中科信息产业园（三期）项目加快建设
  • 2025年中国钛锆材料及高端装备发...
  • 洛阳今日多云转阴天 小雨、扬沙和...
  • 持续提升精细化管理水平 全力打造...
  • 赏花攻略！涉及王城公园、中国国...
  • 洛阳市政协举行2025年第一期政情...
  • 瀍河区白马寺镇金村：养殖孔雀 促...
  • 每月可领1890元！洛阳市失业保险...
  • 国家农机装备创新中心：云上春耕...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605