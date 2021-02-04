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建党百年 砥砺前行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2021.09.14 15:16

　　中国共产党迎来百年华诞，这是我党艰苦奋斗的一百年，这是我党竭力拼搏的一百年，这是历史长河中浓墨重彩的一百年，这是推陈出新、砥砺前行、从未停止的一百年。习近平总书记指出：“中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂！”百年大党，因为始终坚守初心和使命而风华正茂，因为始终坚定理想信念而永葆年轻，更因为始终坚持自我革命而充满生机活力。

　　初心如磐，使命在肩。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。一百年来，中国共产党励精图治，风雨无阻，奋力诠释了“千磨万击还坚韧，任尔东西南北风”的拼搏进取。演绎了“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的担当奉献，展现了“粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间”的清正廉洁。

　　习近平总书记指出：“我们党的百年历史，就是一部践行党的初心使命的历史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史”。从1921年仅有50多名党员，到今天成为拥有9500多万名党员的世界第一大政党，从战火不休到太平盛世，从试探摸索、改革开放，到始终奋进、砥砺前行，中国共产党始终和广大人民站在一起，立党为公、执政为民，从群众中来，又到群众中去，切实服务人民，紧紧依靠人民，全心全意为人民服务，诚心诚意为人民谋利益。人民群众也始终把中国共产党作为依靠者、信赖者和主心骨。正因为如此，鱼水关系让中国共产党与人民群众始终团结、血肉联系让中国共产党与人民群众永不背离，这使得我们始终能够行稳致远、自信前进，并且成功战胜前进道路上的一个个艰难险阻，让人民群众过上幸福美满生活。

　　在建党百年之际，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，赓续红色血脉，践行初心使命，从中国共产党成立以来的艰辛历程、巨大变化、辉煌成就中汲取前进力量，强化担当，主动作为，为实现中华民族伟大复兴的中国梦积极贡献力量。(老城区发改委 邵冰玉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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