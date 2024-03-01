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洛阳石化一季度工业总产值同比增长8.33%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 11:33

　　洛报融媒记者25日从中国石化洛阳石化公司获悉，该企业今年以来聚焦价值创造，推进精益经营，积极实施产销联动、内外衔接，企业一季度工业总产值达112.75亿元，同比增长8.33%，其中3月工业总产值突破40亿元。

　　发力于“降”，强化低库存运作。以提升效益为目标，洛阳石化在努力向总部争取加工量和成品油配置计划的同时，充分利用月度计划审定会、周生产经营产销会等平台，灵活合理调整生产经营方案，严格控制库存。截至3月末，企业原料、产成品、半成品总库存比年初下降1.49万吨。另外，通过开通乙烯用石脑油外销新渠道，洛阳石化进一步缓解了堵库压力，成功实现稳定低库存运作，确保了效益目标。

　　聚焦于“拓”，开拓成品油市场。紧紧把握一季度市场对成品油需求量逐步增加的有利时机，洛阳石化及时调整产品结构和经营策略，大力开拓省内外市场。尤其在春运期间，该企业加强内外衔接，不断提高航煤、高标号汽油出厂量，抢占市场先机，推动一季度成品油配置计划完成率达100.06%，既保障了市场需求，又促进了提质增效。

　　全力创效，积极推进产销联动。以价值创造为核心，洛阳石化在一季度联合专业销售公司，根据产品价格变化和市场需求，实施产销联动，高效服务客户，不断强化产品地域优势，实现效益最大化。企业一季度炼油统销产品、化工统销产品计划完成率分别为101.82%和103.98%，实现“量价齐升”。在甲苯销售上，企业一季度完成量达5.25万吨，同比增加42.88%，其中3月销售量达2万吨，创单月历史新高，大幅度提高了化工板块整体效益。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 吴飞 朱雅兰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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