昨日，全市防汛抗旱工作电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神和关于防汛救灾的重要指示精神，认真落实全国、全省相关会议要求，分析研判形势，部署我市防汛抗旱工作。

昨日，全市防汛抗旱工作电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神和关于防汛救灾的重要指示精神，认真落实全国、全省相关会议要求，分析研判形势，部署我市防汛抗旱工作。

市长、市防汛抗旱指挥部指挥长刘宛康出席会议并讲话。他指出，今年是我们党成立100周年，是“十四五”开局之年，做好防汛抗旱工作，是践行“两个维护”的政治检验，是保障人民群众生命财产安全的必然之举，是推进洛阳转型发展高质量发展的内在要求。各级各单位要提升政治站位，立即进入临战状态，把防汛抗旱作为一项重要政治任务抓实抓好，确保人民群众生命财产安全，为经济社会发展构建安全稳定的社会环境。

刘宛康强调，要按照更好统筹发展和安全的要求，坚持以防为主、防抗救相结合，立足防大汛、抗大洪、救大灾，紧盯重点领域和关键部位，突出抓好隐患排查整治、完善应急预案等重点工作，提升防汛抗旱针对性、科学性、实效性。要强化组织保障，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严格落实以行政首长负责制为核心的各项责任制，做到各尽其能、履职尽责。要加强应急能力建设，备足备齐防汛抗旱应急物资，组织开展抢险救灾实战演练，不断提升应急处突能力。要严格落实汛期24小时值班制度，加强督导检查，全力抓好防汛备汛和抗旱减灾各项工作，以优异成绩庆祝建党100周年。

市领导王琰君、王军、王红兵参加会议。(记者 白云飞)