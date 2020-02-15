夏都二里头：最早的“中”国——访中国社会科学院学部委员、郑州大学历史学院院长刘庆柱

拍全家福，辈分最高的人位于画面中间……当代中国人为何热衷于求“中”，这种对“中”的认同又从何而来？问题的答案，从二里头遗址中可窥见一斑。

拍全家福，辈分最高的人位于画面中间……当代中国人为何热衷于求“中”，这种对“中”的认同又从何而来？问题的答案，从二里头遗址中可窥见一斑。

近日，中国社会科学院学部委员、郑州大学历史学院院长刘庆柱接受本报专访，讲述二里头遗址对“中”的追求，以及这种求“中”理念如何一脉相承传至今日，形成国家认同的民族基因。

刘庆柱接受本报专访

从夏都二里头到紫禁城

要理解二里头遗址体现的求“中”理念，首先要了解中国古人求“中”理念的发展过程。

刘庆柱说，根据目前的考古发现，中国先民对“中”的信仰与追求，可以上溯至遥远的新石器时代晚期，具体见于一座6400年前的墓葬。

这座墓葬位于河南省濮阳市西水坡遗址，墓主人的遗骸周围有用蚌壳堆塑的虎和龙图案，象征着“左青龙、右白虎”的星象；遗骸下方还用蚌壳摆了一个象征着北斗、周髀的三角形图案。

“古人认为北斗是天的中心，周髀是古人用来‘测中’的器物。这样的墓葬现象，意味着这个人活着的时候找过‘中’。”刘庆柱说。

进入五帝时代，求“中”的理念进一步发展。清华简《保训篇》记载了舜求“中”于历山(今濮阳)及商汤六世祖上甲微求“中”于“嵩山”(今洛阳、郑州一带)的故事。

夏、商继承了五帝时代的求“中”理念，新密新砦遗址、偃师二里头遗址、偃师商城遗址、郑州商城遗址等，也印证了上甲微求“中”于“嵩山”的记载。

西周早期青铜器何尊的底部铭文“宅兹中或(国)”，记述了周成王继承周武王遗志，营建成周(今洛阳)之事，反映夏、商的求“中”理念又被西周统治者所继承，并成为国家文化。

三代之后，求“中”理念成为历代帝王都城选址的准则，《吕氏春秋》在总结历史时提出：“古之王者，择天下之中而立国。”

“也就是说，夏继承了先民的求‘中’理念，又将这一理念传给了后世，后世又将这一理念不断发展，形成‘择中建都’的定制。”刘庆柱说，从目前的考古资料看，从二里头遗址到商城遗址再到周王城遗址，从汉魏洛阳故城遗址到隋唐洛阳城遗址再到北宋东京城遗址，这些都城均处在天下之中的中原地区。金元明清迁都北京，也是因为金朝海陵王说了一句“燕京乃天地之中”。

“从夏都二里头到紫禁城，可以看出‘天地之中’的具体地点可以不同，但‘择中建都’的理念一脉相承。”刘庆柱说。

最早的“一门三道”

除了“择中建都”的理念，二里头遗址在宫门形制方面对“中”的追求也被后世所继承发展。

二里头遗址的一号宫殿建筑遗址出现了“一门三道”的形制——位于宫城西部的一号宫殿建筑遗址四周筑有院墙，南墙开辟有正门，正门之中有两道南北向的隔墙，形成“一门三道”，中门道宽3.2米，西门道宽2.7至2.9米，东门道宽2.6米。

“这是迄今为止考古发现的最早的‘一门三道’形制，它对后代都城城门、宫城宫门形制产生了深远的影响。”刘庆柱说，“一门三道”中的两侧门道是供官民使用的通道，中门道则为帝王专用，这代表着王权或皇权的至高无上，也是求“中”理念在城门形制上的反映。这种形制经过传承发展，在西汉时期形成定制，并延续至明清。

刘庆柱说，“一门三道”是中国古代都城城门、宫城宫门独有的形制，人们熟悉的故宫午门，隋唐洛阳城应天门、定鼎门，汉魏洛阳故城阊阖门，偃师商城宫城宫门等均为“一门三道”的形制。

伴随着“一门三道”定制的形成，与城门、宫门相连接的道路出现了“一道三途”的形制。《太平御览》记载：“(东汉洛阳城)宫门及城中大道皆分作三，中央御道，两边筑土墙，高四尺余，外分之。唯公卿、尚书、章服从中道，凡人皆行左右，左入右出，不得相逢。夹道种槐、柳树。”

刘庆柱说，这是对二里头遗址求“中”理念的进一步发展。

最早的都城轴线

轴线规划是中国古代都城的另一大特点，这一规划也透露出古人对“中”的追求。

刘庆柱说，二里头遗址的二号宫殿建筑遗址与一号宫殿建筑遗址列于宫城东西两侧，形成“双轴线”布局，这是目前考古发现的最早的都城轴线规划。

“这两条轴线是古代都城轴线规划的早期形态，即王国时代的都城双轴线。”刘庆柱说，王国时代的都城双轴线到了帝国时代逐渐发展为都城中轴线，从东汉到北魏，都城中轴线愈加变得“居中”。隋唐时期，都城中轴线真正实现“居中”。明清时期，都城中轴线由大朝正殿、宫城正门、都城正门三点连成一线，“求中”的理念由此达到极致。

“纵观中华文明的发展史，二里头遗址体现出的求‘中’理念均被后世所继承发展，形成了国家认同的文化传统，成为中华民族的民族基因。二里头遗址被称为最早的‘中’国，实至名归。”刘庆柱说。（记者 刘嘉仪 文/图）