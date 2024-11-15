更多消费新场景 打开洛阳夜生活的另一种方式

剧场相声、街区Live show……洛阳夜晚的打开方式有N种，总有一种适合你。

剧场相声、街区Live show……洛阳夜晚的打开方式有N种，总有一种适合你。

8日晚，洛阳市老城区天心·隋唐里文化产业园，苏式红砖厂房古朴又浪漫，音乐声和笑声交织在一起，热闹氛围扑面而来。

走进相声新势力茶馆内，约500平方米的演艺大厅里，摆着30多套中式桌椅，楼上还有小包间和卡座。坐在这里，端起一盏盖碗茶，仿佛穿越到古代戏园子。相声演员们带来一个个相声作品，观众捧腹大笑，现场掌声不断。

“从最初消费者抱着一锤子买卖的尝试心态，到现在有千余人的稳定粉丝群，洛阳的夜间演艺业态助力夜经济的发展。”在相声新势力洛阳店负责人齐冬祥看来，这几年，他想打造一个传统戏园子，让观众沉浸式感受相声艺术魅力的初心在一点一点实现。

齐冬祥介绍，节假日期间，剧场基本爆满，观众多是20-30岁的年轻人，女性观众更占高比例。剧场常驻演员10名，由于新势力是全国连锁店，演员每半个月轮换一批，在节目上保持新鲜感。

在现场，一对年轻情侣吸引了记者的眼光，他们举着演员海报，为演员打call，仿佛看演唱会一般。“喜欢相声的风趣，就想来现场听听。”来自苏州科技大学研究生汪宁告诉记者，在洛阳这座底蕴深厚的城市感受相声艺术，令他们很意外。他们对传统相声情有独钟，还做过相关调研项目。

“年轻化”已成为时下夜间消费的一个新特征。以80后、90后、00后为主的人群追求高品质、有态度的生活方式，向往更具设计感、社交感、人情味的消费新场景。

“要是能重来，我要选李白，几百年前做得好坏，没那么多人猜……”当热门BGM变成Live现场，夕阳下流行歌曲《李白》在广州市场步行街唱响，这种“小确幸”吸引了游客打卡。

一阵熟悉的电音奏响，打破了夜空的沉闷，也唤醒了在广州市场等候公交的“80后打工人”张丽娟的记忆，她随着人群走向广州市场步行街，找寻青春的记忆。“喜欢这种露天演出，很city，是这座城市青春的味道。”

为丰富夜经济业态，今年4月开始，洛阳结合城市游园、商业广场、文化中心、体育公园等场地开展夜间演出：洛邑古城举办牡丹奇妙游活动，上阳宫举办“大唐天籁·春风洛城”音乐会、“上房揭瓦”围炉煮茶活动，隋唐洛阳城国家遗址公园举办“神都百戏节”，在正大文化艺术中心举办第三届正大神都国色艺术嘉年华、夜间沉浸式戏剧与表演等，打造夜间文化盛宴，激活夜间消费活力。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 徐佳 实习生 张志慧 文/图)