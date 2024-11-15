事关野菜！洛阳发布重要提醒

春季是各类野菜生长旺盛的季节，也是因不当食用引发食物中毒事件的高发季节。

春季是各类野菜生长旺盛的季节，也是因不当食用引发食物中毒事件的高发季节。为帮助广大消费者正确识别、选购并安全食用野菜，9日，洛阳市政府食安办、洛阳市市场监督管理局发布重要消费提醒。

春天常见的可食用野菜有香椿、白蒿、荠菜、蒲公英、枸蒲穗、鱼腥草等，然而有些野菜与有毒不可食用植物很相似，单从外观上难以辨别，如香椿与漆树、荠菜与独行菜、水芹与毒芹等。建议消费者不要采摘不熟悉的野菜，避免食物中毒。如果您不熟悉野菜，建议到正规超市、农贸市场等场所选购新鲜野菜，保留购物凭证，谨慎选择路边摊点或流动摊贩。生长在公路边、污水沟、垃圾填埋场等区域的野菜，容易受到环境污染，可能存在农药残留、重金属超标等风险，消费者应谨慎采摘。

不要长时间存放野菜，尽量现采现吃，以免因储存不当出现变质。食用前要仔细清洗，去除野菜上的泥土、杂质和可能残留的有害物质。部分野菜含有微毒，需要经过焯煮、浸泡等去毒处理，烹饪时确保完全煮熟煮透。注意食用量，避免过量食用导致腹泻等消化系统疾病，食用后如有不适应及时就近就医。

食用野菜尝鲜即可，不宜贪吃。多数野菜属于药食两用，如蒲公英、鱼腥草、马齿苋等，消费者应根据野菜的不同功效，结合自身体质适量食用。另外，由于多数野菜富含草酸，老人、婴幼儿、孕产妇、肠胃不好以及对过敏人群尽量不吃或少吃。

提醒广大消费者在消费时要保留好消费凭证，如发生消费纠纷、发现食品安全问题或发生疑似食物中毒等情况，可随时拨打12315投诉举报电话。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 冯国凯 文/图)