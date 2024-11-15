支持资金千万级别！符合条件的洛阳企业可申报揭榜

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目榜单日前发布，符合条件的洛阳企业可申报揭榜。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目榜单日前发布，符合条件的洛阳企业可申报揭榜。

第一批榜单共13项，聚焦人工智能、高端装备制造、先进功能材料、绿色能源、现代食品等重点领域关键核心技术需求，围绕河南传统产业转型升级、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局。

项目揭榜方应符合以下条件：国内外具有独立法人资格的高校、科研机构、企业等单位及创新联合体等其他组织；具有较强的研发团队、科研条件和自主研发能力，在相关领域具有良好科研业绩、具备较强的国际影响力，有能力完成揭榜任务；能对项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权；具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录和重大违法行为；揭榜方不得与发榜方存在股权关系和关联交易。

有意向的揭榜方应结合张榜项目具体需求及自身能力，在榜单发布后与发榜单位联系对接洽谈，细化落实合作具体内容，拟定合作协议、制定项目实施可行性方案。达成合作意向的项目须通过“河南省科技管理信息系统”由发榜方填写项目申报书、预算书并上传合作协议、项目实施方案等相关附件。

详细榜单请登录河南省科技管理信息系统查看，个人和单位用户须首先在河南政务服务网注册并实名认证后，才能登录系统。项目单位填报和提交主管部门审核截止日期为5月8日。

成功揭榜并通过立项论证的项目，将签订项目任务书纳入省重大科技专项管理。省财政支持经费按照不低于揭榜合同金额的40%核定，并采用“前引导+中推进+后补助”的形式分批保障支持，支持额度可达千万级别。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)