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“钛动力”更足！中船集团七二五所一季度聚焦钛产业实现多项突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.09 16:43
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　　海绵钛合同额同比增长10% 、钛铸件在船舶领域市场占有率突破90%、创新填补多项行业空白……9日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，今年一季度该企业大力实施产品应用创新，着力推进提质增效和管理创新，聚焦钛产业实现稳步发展。

　　其中，在海绵钛方面，七二五所聚焦新领域新需求，积极开发高端钛新市场，目前已成功生产4N5级及以上高纯海绵钛，在电子领域得到成功应用。该企业还围绕新兴高端海绵钛市场，陆续研发并批量稳定生产出高碳、高氮、低铁高性能海绵钛和3D打印用低氧海绵钛等多种产品。

　　在高端钛合金铸件研发与制造方面，七二五所钛铸件在船舶领域市场占有率成功突破90%，产品覆盖船舶多领域关键部件。其自主研发的深海通信用高端钛合金结构件，凭借高强度、超强稳定性及抗高压性能，成功打破国外技术壁垒，占据深海通信市场90%以上份额，使得七二五所一举成为全球深海装备产业链核心供应商。

　　在核心技术突破与创新壁垒方面，七二五所首创ZTi700SR新型铸造高温钛合金及精密成型技术，实现国内大型钛铸件在600℃极端环境下的工业化量产，填补我国高温钛合金应用空白。通过掌握钛、锆合金等材料泵体，阀体集成制造技术，七二五所解决了化工设备在强腐蚀、高温高压环境下的长效服役难题，助力国产化工装备摆脱进口依赖。

　　此外，依托大功率高纯净度电子束冷床熔炼炉等国际领先的钛及钛合金熔炼及板带材加工设备，七二五所成功掌握多项关键技术，陆续推出的板式换热器冲压用钛板、高端钛阳极板、船舶与海洋工程用钛板、氢能领域用钛精密箔带材等产品市场反响良好，技术水平达到国内领先。

　　作为洛阳先进合金(钨钼钛)产业链?链主企业，根据规划，后续七二五所将继续紧抓钛产业高速发展“风口”期，发挥龙头企业引领带动作用，围绕全钛产业链上中下游，着力延链补链强链，加速提升产业发展能级，构建技术创新引领、骨干企业支撑、下游产品带动的产业发展格局，持续助力洛阳乃至全省钛产业生产规模跻身全国前列。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 黄晓清 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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