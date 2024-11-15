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跨省养老保险如何转移接续？线上线下均可办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.09 17:52
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　　“我此前一直在外省工作和参保，如今回到洛阳工作，企业职工养老保险怎么转接呢？”近日，一洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询。

　　针对该市民提出的疑问，记者采访了洛阳市社会保险中心申报登记科相关负责人。该负责人表示，参保人员工作关系存在跨省流动和跨行业流动的，需在退休前申请办理养老保险关系转移接续业务，从而确保个人养老保险缴费年限及个人账户金额合并累计，不影响退休待遇。

　　转移接续业务分为线上办理和线下办理两种。线上可通过“掌上12333”App或微信搜索小程序“电子社保卡”申请办理。线下可前往转入地社保经办机构服务窗口申请，填写《养老保险关系转入申请表》，提供本人身份证或社保卡办理。如需他人代办的，另需提供代办人身份证、本人委托书。

　　“委托书无具体格式要求，只需将委托事项写清楚，委托人签字确认即可。”该负责人说。

　　该负责人提醒，在申请办理社会保险关系转移接续业务时，广大参保人员需注意以下几点事项：一是确定转出地缴费状态为暂停缴费状态；二是个人社会保险账户没有欠费信息；三是个人社会保险缴费记录完整准确。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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