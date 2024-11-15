4月10日牡丹花情预报

“落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王。竞夸天下无双艳，独立人间第一香。”目前，全市大部分牡丹观赏园里，牡丹花已连片绽放，迎来了盛花期。

“落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王。竞夸天下无双艳，独立人间第一香。”目前，全市大部分牡丹观赏园里，牡丹花已连片绽放，迎来了盛花期。

中国国花园：全园共有约480个品种牡丹开放，主要分布在国花台周边、艳露园、凝香亭、开元富贵广场等。其中：盛开的牡丹品种有雨后风光、胜葛巾、芳纪、鲁菏红、丛中笑等；初开的牡丹品种有太阳、岛大臣、豆绿、飞燕红妆等。园内黄刺玫、樱花、紫荆等竞相绽放。

国花园(桃红飞翠)

隋唐城遗址植物园：全园共有约480个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有宫娥乔妆、雪里紫玉、玉玺映月、紫瑶台、雏鹅黄等；初开的牡丹品种有赛墨莲、胡红、礼花红、珠光墨润、夜光白等。网红牡丹银丝贯顶初开，春柳、绿幕隐玉等绿色系珍品牡丹进入最佳观赏期。此外，园内菊花桃、紫荆、樱花、海棠、绣球荚蒾等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(珊瑚台)

王城公园：全园共有约450个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、闻韶台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有金丝贯顶、洛女妆、初乌、火鸟、墨润绝伦等；初开的牡丹品种有圣代、八束狮子、时雨云、杨贵妃、岛大臣等。园内珍稀品种金丝贯顶已进入最佳观赏期，木香、黄刺玫、棣棠、大花飞燕草、毛地黄等竞相绽放。

王城公园(岛锦)

国家牡丹园：全园共有约310个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有冠世墨玉、银须、粉中冠、玉版白、霓虹焕彩、山花烂漫、西江锦、金玉良缘、泼墨、小桃红、春莲、如花似玉、彩绘、粉中冠、洛阳红等；初开的牡丹品种有姚黄、黑夫人、青翠蓝、赛墨莲、绿香球、荷花绿、晨辉等。园内丁香、碧桃、樱花、紫荆、榆叶梅等竞相绽放。

国家牡丹园(珊瑚台)

南山牡丹园：全园共有约250个品种牡丹开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：盛开的牡丹品种有景玉、雪塔、白王狮子、如花似玉、银红巧对、肉芙蓉、黄翠羽、群芳殿、软玉温香、岛锦、赵粉、花二乔、墨润绝伦、黑海撒金等；初开的牡丹品种有豆绿、绿香球、绿幕隐玉、绿洲缠丝、首案红、卷叶红等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园(贵妃插翠)

国际牡丹园：全园共有约80个品种牡丹开放，主要为盆花牡丹。分布在主干道东段南侧、二级路环线和华夏园等处。其中：盛开的牡丹品种有水墨丹青、冬凌桃仙、火炼金丹、景玉、珊瑚台、蓝月亮、藏枝红、三月兰、岛锦、旭港、香玉、迎日红、黄冠、凤丹白、花王、芳纪、艳冠群芳、黄翠羽等；初开的牡丹品种有玉板白、晨红、小桃红、今紫、迎日红、豆绿、玫瑰紫、姚黄、春柳等。园内晚樱、荷包牡丹、海棠、黄刺玫等竞相绽放，航天育种基地凤丹类、红花类、粉花类及黑牡丹品种“翰墨丹青”已初绽芳容。

国际牡丹园(水墨丹青)

神州牡丹园：全园共有约210个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。盛开的牡丹品种有玉麒麟、粉楼台、富贵满堂、景玉、琉璃贯珠、白玉兰、玉夫人、黑豹、黑妞、乌金耀辉、乌龙捧盛、肉芙蓉、蓝宝石、首案红、黄冠等；室外初开的牡丹品种有白玉兰、白莲香、玉板白、观音面、冰凌罩红石、彩绘、美艳、瑶池研墨、宫娥乔装、紫瑶台、明星、蓝海碧波等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月9日