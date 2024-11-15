洛阳2025年科技创新券开始申领

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年科技创新券申领工作即日启动。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年科技创新券申领工作即日启动。

科技创新券支持对象包括：在洛阳登记注册，具有独立法人资格，符合规定条件的高新技术企业、科技型中小企业，在洛阳注册为企业，由领军人才和核心成员组成，具有合理专业结构、关联性和互补性的创新创业团队，以及在洛阳登记注册，符合规模以上标准的工业企业。科技创新券可用于支持相关单位在创新券服务平台上购买科研设施与仪器共享服务。

符合条件的申领单位需注册、登录洛阳市创新券申领兑付系统，填写并上传《洛阳市科技创新券申请登记表》，同时线下向洛阳市科创情报研究中心提交纸质版材料。截止日期为4月30日。咨询电话，65195890、65185752。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图)