北京大学周边传播研究中心主任陆地：以花为媒架起文化桥梁

四月的神都洛阳，牡丹吐蕊，客属云集。“洛阳就像一本永远读不完的典籍，每次展卷都有新知。”9日，在“客聚神都 花开五洲”活动现场，北京大学周边传播研究中心主任陆地向记者袒露心声。

四月的神都洛阳，牡丹吐蕊，客属云集。“洛阳就像一本永远读不完的典籍，每次展卷都有新知。”9日，在“客聚神都 花开五洲”活动现场，北京大学周边传播研究中心主任陆地向记者袒露心声。

陆地表示，对客家人而言，牡丹不仅是国色天香的视觉符号，更是深植血脉的根亲符号。此次活动将牡丹花期与客属恳亲深度融合，既展现“花开时节动京城”的视觉盛宴，更营造出“天涯游子归故园”的情感磁场。这种时空交织的文化印记，让活动迸发出“以花为媒 寻根铸魂”的独特魅力。

面对传统文化传承的时代命题，陆地表示，牡丹文化与客家根亲文化不是凝固的标本，而是流动的江河，“我们既要守护祖地文化基因库，更要搭建开放平台，让传统与现代在此激荡。”

“未来，将充分发挥洛阳客家文化周边传播研究院的力量，深入研究客家文化与河洛文化的文化脉络，形成更多有影响力的研究成果，推动客家文化和河洛文化的交融与共生，使其在新时代焕发新的光彩。”陆地表示。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图）