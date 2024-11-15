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洛阳在全省率先推进“消费投诉先行赔付”试点工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 08:23
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　　为了全力保障和维护消费者的合法权益，4月初，我市在全省率先推进“消费投诉先行赔付”试点工作，首批以龙门古街、洛邑古城、天心产业园、西工小街为试点，力争实现“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”。

　　“消费投诉先行赔付”流程是否便捷？消费者和商户反响如何？近日，记者跟随市市场监管局、洛龙区市场监管局和老城区市场监管局的工作人员，相继到多个试点区域进行采访。

　　试点先行赔付，消费维权更便捷

　　作为热门商业街区，龙门古街涵盖餐饮、汉服、文创、民宿等多种业态，现有商户100余家。在龙门古街入口处，记者看到一块“洛阳市先行赔付试点单位”立牌，上面标注有先行赔付方案、先行赔付承诺书等内容。“签订先行赔付承诺书的商家店内悬挂有先行赔付公示牌，上面有古街管理方的服务热线，实现消费者不出街区快速维权。”洛龙区市场监管局副局长代腾飞说。

　　“先行赔付已经基本实现街区商户全覆盖。”龙门古街相关负责人张怡说，一旦发生消费纠纷，消费者可以拨打服务热线第一时间联系古街管理方，工作人员将在接到投诉后15分钟内响应。与此同时，消费者还可以进行线上投诉，通过龙门古街微信或支付宝的付款消费后台、龙门古街微信公众号等随时提交投诉申请与相关证据，平台承诺在2小时内进行受理。

　　位于老城区天心产业园内的一家烤肉店内，蓝底白字的“先行赔付”标识牌非常显眼，如果顾客发生消费纠纷，可以直接拨打园区的投诉电话反映情况。“这个举措对我们来说既是责任，更是激励。”店长薛伟栋说，他们自开业以来口碑一直很好，清明假期前，他们主动申请加入了“先行赔付”承诺店铺行列，随着来洛游客的增多，相信会有更多人愿意进店消费。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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