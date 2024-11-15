“洛阳造”宠物疫苗产销两旺

今年一季度，洛阳惠中动物保健有限公司交出一份亮眼成绩单：订单量同比增长37.5%，自主研发的猫三联灭活疫苗等核心产品持续放量，成为拉动增长“强引擎”。

今年一季度，洛阳惠中动物保健有限公司交出一份亮眼成绩单：订单量同比增长37.5%，自主研发的猫三联灭活疫苗等核心产品持续放量，成为拉动增长“强引擎”。

“今年开年即进入满产状态，自研宠物疫苗、驱虫药和抗生素等核心产品增速尤为显著。”洛阳惠中动保负责人刘玉秀透露，企业依托差异化产品策略，成功打破进口疫苗垄断。以明星产品“喵益哆”为例，其凭借两针免疫方案和适配国内流行毒株的技术优势，上市一年即占领宠物医院核心渠道。

作为普莱柯生物旗下专注宠物疫苗与化药的全资子公司，洛阳惠中动保以科技创新为支点，通过“研产销”一体化战略撬动市场，正加速实现从行业追随者向引领者的跨越，目前已构建覆盖宠物全生命周期的90余款产品矩阵，其中9个新兽药证书、36项生产批件形成坚实技术壁垒。

冲刺“开门红”，三端创新再提速。为拼抢一季度“开门红”，洛阳惠中动保启动三端创新计划：产品端加速犬四联活疫苗等5款新品研发；生产端新建智能化生产线提升产能30%；营销端深化与电商平台合作，布局数字化营销。“目前订单充盈、产线高效、产品交付平稳有序，一季度‘开门红’稳了，拼抢‘全年红’的干劲儿更大了。”谈及经营目标，刘玉秀语气坚定。

亮眼的市场表现背后，是洛阳惠中动保十余年的战略性研发布局。“依托国家兽用药品工程技术研究中心，组建200余人的专业团队，由知名专家田克恭领衔攻关……仅猫三联灭活疫苗‘喵益哆’就凝聚了十年技术沉淀。”刘玉秀介绍，该产品通过专利佐剂技术实现三重突破，国内毒株精准匹配、抗原相容性优化、双免疫协同激活，最终达成“两针终身免疫”的临床效果。

破局“卡脖子”，构建产业生态圈。面对研发周期长、成本高的行业痛点，洛阳惠中动保创新采用产学研用协同模式，充分发挥洛阳生物医药产业链的优势，加速从实验室到产业化的高效转化。目前，企业研发投入占比超营收10%，拥有29项发明专利，多款宠物疫苗新品已进入临床阶段。

“我们与洛阳本地高校共建研发平台，投资建设专属GMP车间，打造了从科研成果到创新产品的‘直通车’。”刘玉秀坦言，这种“洛阳研、洛阳造”的模式，在构建洛阳宠物健康产业生态圈的同时，也强势赋能产业链上下游企业高质量发展，带动区域产业链升级。

刘玉秀表示，企业将坚持研发投入递增机制，深耕“技术突破—产品转化—产业协同”发展路径，力争未来三年再推出一系列创新产品，真正实现从耳朵尖到尾巴根的全维健康守护，为洛阳培育生物医药产业新质生产力提供鲜活样本。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李婕)