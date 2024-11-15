本周五、周六，洛阳将迎来大风降温天气

根据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，11至12日受强冷空气及高空低槽的共同影响，有一次大风降温天气。
根据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，11至12日受强冷空气及高空低槽的共同影响，有一次大风降温天气。
根据最新的气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，11至12日受强冷空气及高空低槽的共同影响，有一次大风降温天气。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
10日(周四)：晴天到多云，气温12℃～30℃。
11日(周五)：多云转阴天，西北风4～5级夜里加大至6～7级，阵风9～10级，气温14℃～27℃。
12日(周六)：多云转晴天，西北风6～7级逐渐减小至4～5级，阵风9～10级，气温8℃～16℃。
13日(周日)：晴天间多云，西北风5级左右，气温9℃～26℃。
14日(周一)：晴天，气温14℃～28℃。
15日(周二)：晴天转多云，气温13℃～30℃。
16日(周三)：晴天间多云，气温15℃～32℃。⑥
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