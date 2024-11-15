洛阳出土汉唐陶俑亮相嘉兴博物馆

近日，由洛阳博物馆和嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)联合举办的“历史的面容——洛阳地区出土汉唐陶俑展”在嘉兴博物馆开展。

近日，由洛阳博物馆和嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)联合举办的“历史的面容——洛阳地区出土汉唐陶俑展”在嘉兴博物馆开展。

此次展览展出洛阳博物馆馆藏129件(套)汉唐时期的陶俑，通过“穿越的角色”“绝代的风华”“远方的来客”“灵魂的卫士”四个部分，全面展示汉至唐时期“历史的面容”，以生动姿态勾勒出中原地区千年生活图景，与烟雨楼台的柔美江南，共奏一曲跨越千年的文化交响。

该展览是洛阳博物馆和嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)的首次合作，希望通过一件件珍贵的陶俑勾连起河洛大地与江南水乡，让观众在共同的历史记忆与情感中，感受来自传承千年的技与美。

展览位于嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)北馆区一楼东展厅，将持续至6月18日。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 黄超 文/图)