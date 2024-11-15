绝了！洛阳巧手王双丽让牡丹永绽芳华【视频】

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”牡丹虽美，花期却短，但洛阳市民王双丽凭借一双巧手创作出的彩塑牡丹，与真牡丹无异，成为“永不凋零的花朵”。

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”牡丹虽美，花期却短，但洛阳市民王双丽凭借一双巧手创作出的彩塑牡丹，与真牡丹无异，成为“永不凋零的花朵”。

9日，洛报融媒记者在洛阳市涧西区珠江路街道兴隆花园社区李氏彩塑传习所，见到了王双丽创作的彩塑牡丹。一朵朵彩塑牡丹或置于圆形玻璃罩内，或插在花瓶中，它们品种各异、大小不一，栩栩如生。

王双丽今年55岁，是土生土长的洛阳人，从小喜爱花卉，对牡丹情有独钟。13年前，她师从李明甫学习彩塑。当时，李明甫正在创作“武后赏花”彩塑作品，将制作牡丹花的任务交给了王双丽，这成为她专研彩塑牡丹的起点。

王双丽说，当时是用面做牡丹。和面、蒸面、配色……工序烦琐，做出来的效果却不是很理想。后来，她看到有人使用彩泥创作各种作品，受此启发，发现使用彩泥制作牡丹更合适。

为了做好一朵花，王双丽仔细观察真牡丹的每一处形态，从枝干的纹理、花苞的姿态，到盛放时每一片花瓣不同的弧度，然后回来比照着制做。“花开的时候，我每天都往公园跑，手机相册里全是牡丹照片。”她笑着说。

起初，王双丽制作速度比较慢。每片花瓣的造型都不一样，她需要构思、设计。花蕊更耗时，需要一根根捏制，一朵花要用到上百根。经过反复练习，她的技术越来越娴熟，制作速度由原来的一周一朵，变成现在的一天一朵，而且模样越来越逼真。

“双丽很有天赋，初学时技术稍显粗糙，现在再把她的彩泥牡丹混在真花丛中，怕是很难分辨出来。”对于自己的学生，李明甫满是溢美之词。

王双丽说，能得到大家的认可，她特别开心，也很有成就感。她想将爱好发展成为事业，投入更多的精力，将非遗彩塑与洛阳牡丹文化相结合，让彩塑牡丹走向更广阔天地，让更多人感受洛阳牡丹的魅力，也为宣传家乡贡献一份力量。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）