洛阳开通护士执业资格考试公交直达专线

2025年卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试将于4月12日至13日、4月19日至20日、4月26日至27日举行，洛阳考场设在洛阳职业技术学院伊滨校区。
2025年卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试将于4月12日至13日、4月19日至20日、4月26日至27日举行，洛阳考场设在洛阳职业技术学院伊滨校区。
2025年卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试将于4月12日至13日、4月19日至20日、4月26日至27日举行，洛阳考场设在洛阳职业技术学院伊滨校区。9日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为方便考生前往考场，该集团届时将开通公交直达专线。
●八里堂地铁站A口—洛阳职业技术学院伊滨校区
1.服务时间：4月12日至13日、4月19日至20日；八里堂地铁站A口7:00、7:30，洛阳职业技术学院伊滨校区17:50、18:30
2.服务时间：4月26日至27日，八里堂地铁站A口7:00、7:30，洛阳职业技术学院伊滨校区18:05、18:40。
此外，在上述考试日期的7:00至8:00、17:30至18:30等时段，途经考场的105路、113路公交将加密班次。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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