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去年洛阳市法院新收知识产权案件数量同比减少7.95%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 08:10
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　　日前，我市召开知识产权司法保护新闻发布会，全面提升社会公众尊重和保护知识产权意识，加快知识产权强市建设。

　　科技创新是推动发展的第一动力，知识产权保护是科技创新的重要支撑。我市法院充分发挥知识产权审判职能作用，以高水平知识产权司法保护护航新质生产力加快发展，有力维护和激发了创新活力，有效推动法治化营商环境建设。近5年，全市两级法院共受理各类知识产权案件5346件，审结5213件。

　　近年，我市法院全面推进知识产权审判“三合一”改革，由老城区人民法院集中受理部分知识产权一审案件，有效实现知识产权案件审理专门化、管辖集中化、程序集约化和人员专业化目标。同时，优化知识产权案件诉讼程序，推动案件“繁简分流、轻重分离、快慢分道”，持续提升审判质效。2024年知识产权民事一审案件上诉率由2021年的10.46%下降至3.47%，平均审理周期由43.75天缩短至30.81天。

　　我市法院积极构建多元解纷机制，做实知识产权纠纷定分止争、实质性化解矛盾纠纷，2024年实现新收知识产权案件首次下降，数量较2023年减少7.95%，调撤率由2021年的75.47%提升至2024年的80.99%。

　　另外，我市法院还为科研院所、高校、科技企业提供“订单式”司法服务，挂牌成立知识产权巡回审判庭，并与市市场监督管理局共建知识产权纠纷快速处理中心，强化知识产权纠纷行政保护和司法保护的有机衔接，促进了知识产权纠纷依法、公正、高效化解。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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