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每日一星：碧冠凝霜是豆绿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 08:13
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豆绿

　　豆绿，与姚黄、魏紫、赵粉并称牡丹“四大名品”。该品种不仅历史悠久，开花也独具特点——初绽时花瓣是清新的绿色，盛放后又渐变为粉白色，在万花丛中演绎精彩的“独角戏”。

　　豆绿的花型多为皇冠型或绣球型，其外瓣厚实硬挺，基部点缀黑紫斑纹，内瓣密集起褶，雌蕊常退化或瓣化。花朵姿态优雅，常侧开或低垂，枝细叶茂，叶片背面密布绒毛，生长势中等但分枝力强，成花率高，花期较晚，具有独特的生命力。

　　想要欣赏珍品牡丹豆绿的芳容，如今可到洛阳国际牡丹园中心花坛“九色牡丹图”的绿色品种花坛、华夏园的花王广场、“古稀牡丹二十品”及锦绣园东南片区等处。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 霍志鹏 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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