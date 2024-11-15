27日，市委书记江凌到偃师区调研小麦田间管理、循环经济发展等工作。

江凌在偃师区调研时强调

多措并举夯实夏粮丰收根基

把准定位大力发展循环经济

张玉杰参加

27日，市委书记江凌到偃师区调研小麦田间管理、循环经济发展等工作。

当前，小麦陆续进入灌浆期，也是产量形成的关键期。高龙镇高龙村大力实施高标准农田建设，通过土地流转发展大户规模种植，旱情显现以来已灌溉3轮，麦田整体长势良好。江凌深入田间地头，了解抗旱浇灌及“一喷三防”开展情况，指出要牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚决扛稳粮食安全重任，密切关注旱情变化，多措并举抓实麦田管理，做好抗旱浇灌、病虫害防治等工作，切实提升防灾减灾能力，确保夏粮丰产丰收。大口镇南寨村位于偃师南部万安山北麓，部分田块土层薄、地势高，灌溉条件较差。江凌察看土壤墒情和小麦长势，指出要因地制宜抓好抗旱浇灌，科学组织调度水源，千方百计增加浇灌面积，做到能浇尽浇；对山地丘陵旱作区，要树立大农业观、大食物观，在保障粮食安全前提下，优化种植结构，发展特色农业，促进农业增效、农民增收。

按照省委省政府关于大力发展循环经济的部署要求，我市联合河南投资集团在偃师区规划建设循环经济产业园。江凌详细听取园区谋划情况汇报，并主持召开座谈会，研究循环经济产业发展和项目建设工作。

江凌指出，高标准规划建设循环经济产业园，是落实省委省政府重大决策部署的实际行动，对于加快制造业高端化、智能化、绿色化转型，积极抢占新材料产业新赛道，推动循环经济集群链式发展具有重要作用。要深入研究园区产业定位，立足融入服务全国统一大市场建设，科学把握产业发展趋势，聚焦高成长性产业所需，选准方向、拉长链条、集群发展，着力提升材料改性和加工利用水平，加快做大做强再生资源循环利用产业。要深入研究园区运营模式，加快完善再生资源回收体系、研发体系、绿色制造体系，以良好产业生态提升园区吸引力和竞争力。要深入研究地企合作方式，明确责任主体，组建精干团队，完善工作机制，高效推进园区建设运营，统筹抓好产业研究、规划编制、基金设立、项目落地等重点工作，努力打造国家级再生资源循环利用产业示范园区，助推经济社会发展全面绿色转型。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)