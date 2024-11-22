在家门口夺金 鲍珊菊变身“洛阳文旅大使”【视频】

26日，2025年中国场地自行车联赛第三站在洛阳市体育中心自行车馆拉开战幕。

26日，2025年中国场地自行车联赛第三站在洛阳市体育中心自行车馆拉开战幕。在当天举行的女子团体竞速赛项目上，洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳携手队友骆书艳为河南队夺得本站比赛的首枚金牌。回到家乡的鲍珊菊，还化身为“洛阳文旅大使”向全国推介家乡。

“对今天的成绩还算满意！”颁奖仪式结束后，鲍珊菊接受采访时说，巴黎奥运会结束后，她重新调整回到一道的位置，在团体比赛中冲在最前。虽然训练磨合时间不算太长，整体来看，今年的成绩一站比一站好。

河南自行车队今年的首要任务就是全运会。年初至今，河南队调整为鲍珊菊、郭裕芳和骆书艳“两老”带一新的阵容组合。

“2006年出生的骆书艳近年来在全国乃至世青赛舞台均有上佳表现，她很有天赋，有很大的上升空间。”鲍珊菊说，距离全运会还有几个月的时间，她们将全力以赴备战，对比赛也充满信心和期待。

作为洛阳首个奥运冠军，鲍珊菊每次回到家乡总有可喜的收获，无论是成绩还是信心，洛阳总会给予她特别的眷顾。

“洛阳是我的家乡，更是福地。从去年9月阔别洛阳，一眨眼半年过去了，十分想念。这次回到洛阳特别开心，先吃了擀面皮、米皮过过瘾。”鲍珊菊说，2021年夺得西安全运会金牌之前，也是在洛阳参加了全国大赛，并夺得冠军。这次回到家乡，又是“熟悉的味道”，她在25日上午的预赛时跑出了今年的最好成绩。

“咱洛阳现在特别出名，我在外地经常刷到洛阳出圈的视频。无论雍容华贵的牡丹还是应天门景区以及各类文创精品。”采访尾声，鲍珊菊通过记者向家乡父老致以诚挚问候，并向全国发出邀请，欢迎大家来洛阳做客，沉浸式感受千年帝都的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）