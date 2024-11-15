个人及企业投资者均可购买！老城古城片区房产出售政策发布

27日，洛报融媒记者从老城区获悉，该区将通过出售的方式盘活老城古城片区闲置房产，重点引入文旅文创、特色餐饮等多元文旅业态，进一步助力城市更新，推进文旅融合发展。

27日，洛报融媒记者从老城区获悉，该区将通过出售的方式盘活老城古城片区闲置房产，重点引入文旅文创、特色餐饮等多元文旅业态，进一步助力城市更新，推进文旅融合发展。

老城古城片区西起承福门大街，东至新街，南至九都路，北抵玄武门大街，总占地面积约3平方公里，分布着丽景门、十字街、洛邑古城等热门景区景点。

本次对外出售的闲置房产均位于老城古城片区核心区域，既有灵动小巧的临街商铺，也有充满历史韵味的古朴院落，可满足零售、餐饮、高端民宿、艺术工作室等多元文旅业态的布局。房产售价将严格遵循《企业国有资产交易监督管理办法》，通过第三方专业评估机构，综合建筑结构、区位优势、文化价值等多维度因素科学定价。

“针对购买人群，项目秉持开放包容原则，个人及企业投资者均可参与。”洛阳古都丽景集团控股有限公司相关负责人表示，购买的房产可用于文旅文创、特色餐饮、民宿酒店等多元商业运营。同时，公司将成立专项工作小组，提供房产交易、业态规划、方案优化等全流程服务，保障交易公平性与资产安全性。

近年来，老城区乘新文旅发展东风，积极通过市场化手段提高闲置资源综合利用率，将辖区“沉睡资产”变“增收活水”。其中，老城古城片区自去年4月底开展招商工作以来，已累计签约128个项目，盘活资产约11万平方米，区域发展势头强劲、活力蓬勃。

“未来，将持续通过以商招商、文旅推介等方式，进一步加大资产盘活力度，引进更多丰富业态，激发老城古城片区发展新活力。”老城区相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 石智卫)