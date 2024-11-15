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锚定“黄河干流Ⅱ类水质”目标 洛阳全域发力筑牢生态屏障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 08:13
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　　近日，省政府办公厅印发《河南省“净水入黄河”工程实施方案》(下称《方案》)，统筹谋划、协同推进我省黄河流域水生态环境保护，推动黄河流域生态保护和高质量发展，其中重点任务频频“点题”洛阳。

　　《方案》明确“净水入黄河”工程实施范围为：黄河风陵渡大桥国考断面至刘庄国考断面之间的干支流流域。总体目标是到2027年，我省黄河干流水质持续稳定达到Ⅱ类、支流水质得到改善，入河总氮治理与管控持续加强，主要支流生态流量有效保障，水生态系统稳定性持续提升，水环境风险安全可控，现代化水环境监管能力明显增强。到2030年，我省黄河干流水质保持Ⅱ类，支流水质持续稳定改善，黄河流域水生态环境保护工作取得新成效、迈上新台阶。

　　在强化水环境综合治理方面，深化城镇水环境治理，实施城镇生活污水处理能力提升工程，以伊洛河、蟒河等黄河支流沿线城镇生活污水处理能力不足的区域为重点，有序推进城镇污水处理设施新建或改扩建。加快推进巩义市、新安县等地入河排污口规范化建设，到2025年年底，基本消除建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。加快工业园区污水收集处理设施建设，以洛阳市孟津区、巩义市等地为重点推进污水处理厂深度治理及配套管网建设，实施初期雨水控制工程。到2027年，基本完成化工园区“污水零直排区”建设任务。

　　在持续提升水资源保障水平方面，深入实施节水控水行动，加快推进高标准农田建设和大中型灌区建设、改造。实施再生水循环利用工程，高标准完成郑州市、洛阳市、开封市区域再生水循环利用试点建设任务。推动城镇污水处理厂尾水生态化治理，在伊川县、延津县等地污水处理厂出水口下游建设人工湿地水质净化工程。保障基本生态流量，加快推进洛宁县、新安县等区域生态涵养林、草地、湿地及生态缓冲带建设。实施河流生态基流保障工程,加强地下水超采治理，到2025年年底，伊洛河、沁河主要控制断面生态流量目标保障率达到90%。

　　在深入推进水生态保护修复方面，加强水生态考核调查监测能力建设，开展伊洛河水生态综合评估试点工作。实施河湖生态保护和修复工程，重点推进伊洛河、蟒河等流域生态缓冲带、生态护岸建设，到2027年完成河道水生态保护修复约170公里，新建河湖生态缓冲带约50公里。持续推进伊洛河、宏农涧河、蟒河等黄河支流沿线废弃矿山生态修复治理，重点推进历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

　　在防范化解水环境风险隐患方面，积极推动化工园区“一园一策一图”试点工作，完善突发水污染事件三级防控体系。以洛阳市、三门峡市、济源示范区为重点开展尾矿库排查整治，强化重金属及尾矿库环境风险防控。

　　在加强水生态环境智慧监管方面，实施水生态环境智慧监管工程，健全流域空间管控体系，加强全链条信息化管理，不断提升水生态环境智慧监测监控能力和水平。

　　作为黄河流域重要节点城市，我市以“净水入黄河”工程为抓手，统筹推进水环境治理、水资源保障与水生态修复，在伊洛河畔展开一幅“水清岸绿、城水共生”的生态画卷。随着《方案》全面落地，洛阳正以“一河碧水”守护黄河安澜，为黄河流域高质量发展注入绿色动能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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