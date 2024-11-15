持续至4月30日！洛阳市科技馆停车场免费开放

洛报融媒记者从洛阳市科技馆获悉，为提高公共资源利用效率，有效缓解第42届中国洛阳牡丹文化节期间游客停车难问题，该馆在牡丹文化节期间实行停车场免费对外开放。
洛报融媒记者从洛阳市科技馆获悉，为提高公共资源利用效率，有效缓解第42届中国洛阳牡丹文化节期间游客停车难问题，该馆在牡丹文化节期间实行停车场免费对外开放。
洛报融媒记者从洛阳市科技馆获悉，为提高公共资源利用效率，有效缓解第42届中国洛阳牡丹文化节期间游客停车难问题，该馆在牡丹文化节期间实行停车场免费对外开放。
洛阳市科技馆位于涧西区南昌路5号。此次免费停车面向七座(含)以下小型客车，将持续至4月30日，开放时段为每日8:00至20:00。
停放车辆人员应配合管理人员自觉遵守《洛阳市科学技术馆停车管理细则》，按管理人员引导在院内依次有序停放车辆，严禁携带易燃、易爆品入院。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
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