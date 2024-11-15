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吸睛又出圈！国际“Z世代”牡丹花城周游记活动受海内外关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.09 19:23
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　　19国“Z世代”青年走进洛阳，以国际青年视角展现古都洛阳魅力。连日来，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动吸引多家媒体报道，受到海内外广泛关注。

　　“来自19个国家的30余名外籍青年走进洛阳，领略国色牡丹之美，感受洛阳的厚重历史与多彩文化……”4月5日，河南卫视《河南新闻联播》以《国际“Z世代”牡丹花城周游记活动启动》为题，对本次活动开展情况进行了报道。

　　《国际“Z世代”牡丹花城周游记活动2日启动》《19国30余名外籍青年来洛感受历史文化，直呼“洛阳真中”》《登场了，国际“Z世代”牡丹花城周游记！》……大公文汇网、顶端新闻、河南日报客户端等多家媒体也聚焦本次活动，以文、图、视频等多种形式对活动进行报道。

　　围绕本次活动，洛阳晚报发布主持的＃来自19个国家的青年领略洛阳之美＃＃国际Z世代牡丹花城周游记＃等话题联动全国20多家媒体，阅读量超200万次。“外国青年通过自己的视角发现洛阳的美丽风光，感受洛阳的历史文化积淀，这样的活动很有意义。”“千年古都越来越有‘国际范儿’，牡丹花城正在焕发出更大的华彩和魅力！”……关于此次活动的报道下方，不少网友纷纷留言点赞。

　　海外传播同样“出圈”。洛阳国际传播中心的海外传播矩阵“iluoyang”“hiluoyang”“visitluoyang”等在海外平台发布上百条原创视频，对本次活动进行广泛报道传播，获得一众点赞和评论，并得到中华人民共和国驻大阪总领事薛剑、中国驻巴基斯坦大使馆文化参赞兼巴基斯坦中国文化中心主任张和清的转发推介，向全世界展示古都洛阳的独特魅力。河南国际传播中心、大象国际传播中心、山西国际传播中心、襄阳国际传播中心等也对本次活动进行了转发推介，助力洛阳海外“出圈”。

　　参加本次活动的“Z世代”青年们也纷纷在海外平台发布文、图、视频等，分享本次活动的所见所闻，向海外网友推介洛阳，展示洛阳牡丹文化节的独特魅力与洛阳深厚的历史文化底蕴，洛阳的景区、汉服、三彩制作等内容吸引了不少国外网友关注。“洛阳真的太美了，有时间我要去那里旅游。”“洛阳这座城市很漂亮，我太喜欢了！”……来自世界各地的网友纷纷留言，为美丽的洛阳点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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