近日，在洛阳国际牡丹园内，“太空牡丹”白、红、粉色系植株初开，全球首个太空黑牡丹品种翰墨丹青开花进入倒计时，市民、游客可到园内万芳园航天育种网室一睹其风采。
近日，在洛阳国际牡丹园内，“太空牡丹”白、红、粉色系植株初开，全球首个太空黑牡丹品种翰墨丹青开花进入倒计时，市民、游客可到园内万芳园航天育种网室一睹其风采。
近日，在洛阳国际牡丹园内，“太空牡丹”白、红、粉色系植株初开，全球首个太空黑牡丹品种翰墨丹青开花进入倒计时，市民、游客可到园内万芳园航天育种网室一睹其风采。
这些“太空牡丹”花色亮丽，具有很高的观赏价值和较大的生长优势。翰墨丹青的登录，拉开了“太空牡丹”系列新品种推出的序幕。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)
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“太空牡丹”
2011年11月1日，洛阳市花木公司、洛阳国际牡丹园成功实施了洛阳牡丹、芍药种子搭载神舟八号飞船开展航天育种的科研项目。
在遨游太空的982粒种子当中，只有极少数生根、发芽、出苗、开花。在园区科技人员的精心养护下，“太空牡丹”5年后才陆续开花。2024年4月，园区按规程提出新品种登录申请。经过中国花卉协会牡丹芍药分会专家验收，翰墨丹青于当年9月获得新品种登录证书。 (谢娜娜整理)
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