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服务专精特新！洛阳市专精特新企业发展协会招募会员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.09 16:44
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　　洛报融媒记者从洛阳市专精特新企业发展协会获悉，该协会现面向社会招募会员单位。针对制约企业发展的重点、难点和突出薄弱环节，协会将汇集第三方优质服务资源，提供财税、法律、管理、数字化改造、人才引进培育等多维服务。

　　据了解，该协会是经洛阳市民政局批准成立，由洛阳专精特新小巨人企业、专精特新企业、第三方专业服务机构、产业园区组成的综合型行业协会，旨在服务洛阳专精特新企业高质量发展，提高全市专精特新企业核心竞争力。

　　入会企业须为主管部门认定的国家专精特新“小巨人”企业、河南省专精特新中小企业、创新型中小企业。意向入会单位须填写申请表并将电子扫描件打包(名称备注公司名称)发送至协会邮箱lyszjtxxh@163.com。咨询电话，15837930067、15838585153。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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