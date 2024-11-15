洛阳今年首批汽车报废更新补贴已发放

洛报融媒记者9日从洛阳市商务局获悉，洛阳市2025年第一批汽车报废更新补贴日前发放，600余位消费者收到补贴。截至目前，洛阳汽车报废更新补贴申请量近5000份，补贴将逐批审核发放。

洛报融媒记者9日从洛阳市商务局获悉，洛阳市2025年第一批汽车报废更新补贴日前发放，600余位消费者收到补贴。截至目前，洛阳汽车报废更新补贴申请量近5000份，补贴将逐批审核发放。

今年符合汽车报废更新补贴标准的老旧汽车包括：个人消费者名下在2012年6月30日前(含)注册登记的汽油类乘用车、2014年6月30日前(含)注册登记的柴油类及其他燃料类型的乘用车、或2018年12月31日前(含)注册登记的新能源汽车。消费者申请汽车报废更新补贴，相应报废的机动车须在2025年1月8日前登记在本人名下。

针对跨年度政策衔接，日前发布的《2025年汽车以旧换新工作的通知》要求，对在2024年7月25日至2024年12月31日期间仅部分取得4类证明，并在2025年2月28日前全部取得4类证明的个人消费者，可纳入2025年汽车报废更新政策支持范围，并计入2025年当年享受补贴次数。申请人相应报废机动车和所购买新车的适用范围、持有时间等应符合有关政策要求。

消费者可通过全国汽车流通信息管理系统或支付宝、抖音、微信、云闪付平台搜索“汽车以旧换新”小程序申请或查询。对审核中遇到的辨识不清、填写错误等需要退回修改或需要提交其他佐证材料的情况，系统将自动发送短信提示，请关注“申请进度查询”，并根据提示及时补充上传资料。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 文/图）